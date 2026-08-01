Estudiantes (RC) vs. Banfield EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Estudiantes (RC) y Banfield por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 15:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini de Río Cuarto.
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Estudiantes (RC) vs. Banfield:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes (RC) y Banfield por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.