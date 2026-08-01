Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina y cuándo se celebra el Día del Padre

Se viene una nueva jornada de descanso para los argentinos según el calendario oficial. Foto: Radio Pichincha

Luego del receso invernal, el calendario de feriados 2026 ofrece una nueva oportunidad para descansar y viajar. El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las fechas patrias más importantes del país.

Al caer un lunes, permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto. Se espera que este período impulse nuevamente el turismo interno, con una importante demanda en destinos de todo el país.

¿Qué feriados restan? Foto: Foto generada con IA

Cuándo es el Día del Padre en Argentina en 2026

Otra de las fechas más esperadas del segundo semestre es el Día del Padre, que en Argentina se celebra, como es tradición, el tercer domingo de agosto. En 2026, la fecha será el domingo 16 de agosto, por lo que coincidirá con el fin de semana largo generado por el feriado del lunes 17.

Esta combinación permitirá que muchas familias puedan reunirse durante tres días consecutivos para celebrar la ocasión, favoreciendo encuentros, viajes cortos y actividades recreativas.

Aunque históricamente existió una propuesta para homenajear a los padres el 24 de agosto en conmemoración del nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, hija del Libertador, desde hace décadas la celebración en Argentina sigue el criterio comercial y social del tercer domingo de agosto.

Los feriados que quedan en 2026

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que conformará otro fin de semana largo.

20 al 23 de noviembre : habrá un fin de semana extra largo gracias al Día de la Soberanía Nacional y un feriado con fines turísticos.

8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Los feriados que restan en la Argentina. Foto: Pexels

También habrá otros fines de semana extendidos, como el comprendido entre el 10 y el 12 de octubre; y otro de cuatro días entre el 5 y el 8 de diciembre, ideal para quienes deseen realizar una última escapada antes de las fiestas de fin de año.

Con varias fechas distribuidas entre agosto y diciembre, el calendario de feriados 2026 en Argentina ofrece numerosas oportunidades para organizar viajes, descansar o compartir tiempo en familia antes del cierre del año.