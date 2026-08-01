Guía rápida de rosas: cómo podarlas para hacer esquejes y plantarlos en tu casa

Cómo cuidar tus rosales Foto: Foto generada con IA

Las rosas son de las plantas más elegidas por los jardineros para decorar patios y balcones, gracias a la belleza de sus flores, su inconfundible aroma y sus clásicos cuidados. Pero lo que muchas personas desconocen, es que se pueden reproducir de forma muy sencilla mediante esquejes, una técnica que permite obtener nuevos ejemplares sin necesidad de comprar otra planta.

Este famoso método consiste en aprovechar una rama que esté sana del rosal y estimular el desarrollo de nuevas raíces. Si se realiza de forma adecuada, puede ser un éxito, incluso para quienes no saben nada sobre jardinería.

Rosales; rosas; plantas; jardín. Foto: Unsplash.

Además de ser una alternativa económica, hacer esquejes ayuda a conservar las características de la planta madre, por lo que las nuevas rosas tendrán el mismo color, perfume y tipo de floración que el ejemplar original.

Qué es un esqueje de rosas y qué materiales se necesitan para hacerlos correctamente

Un esqueje es un fragmento de tallo que se corta de una planta con el objetivo de que desarrolle raíces y se convierta en un nuevo ejemplar. En el caso de las rosas, se recomienda elegir ramas sanas, vigorosas y que no presenten signos de enfermedades o plagas.

Para realizar el procedimiento solo hacen falta algunos elementos básicos:

Tijera de podar bien afilada y desinfectada.

Guantes de jardinería.

Maceta con buen drenaje o un sector del jardín preparado.

Sustrato liviano y rico en materia orgánica.

Hormona de enraizamiento (opcional, pero recomendable para aumentar las probabilidades de éxito).

Regadera o pulverizador para mantener la humedad.

Los especialistas aconsejan realizar los cortes con herramientas limpias para evitar el ingreso de hongos o bacterias que puedan afectar el desarrollo del esqueje.

Cómo reproducir un rosal Foto: Pinterest

Cómo reproducir y plantar rosas a partir de esquejes

El primer paso que tenemos que tener en cuenta a la hora de reproducir un rosal consiste en seleccionar una rama joven, pero ya semileñosa, de aproximadamente 15 a 20 centímetros de largo. Debe tener al menos tres o cuatro nudos, que son los puntos desde donde brotarán las nuevas raíces y hojas.

Luego hay que hacer un corte limpio justo por debajo de un nudo y retirar las hojas inferiores, dejando únicamente dos o tres en la parte superior para reducir la pérdida de agua.

Cómo reproducir un rosal Foto: Pinterest

Si se dispone de hormona de enraizamiento, se puede impregnar la base del esqueje antes de colocarlo en el sustrato. Después, se introduce aproximadamente un tercio del tallo en la tierra húmeda y se presiona suavemente para darle estabilidad.

La maceta debe permanecer en un lugar con buena luz natural, pero sin recibir sol directo durante las primeras semanas. Por otro lado, el sustrato debe mantenerse húmedo, aunque nunca encharcado, ya que el exceso de agua favorece la aparición de hongos y la pudrición del tallo. Dependiendo de la variedad de rosa y de las condiciones ambientales, el enraizamiento puede demorar entre cuatro y ocho semanas.

Como cuidar un rosal Foto: Freepik

Tips a tener en cuenta para una poda y reproducción exitosa

Para aumentar las posibilidades de que el esqueje prospere, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones:

Realizar la poda durante el otoño o a fines del invierno, cuando el rosal está en reposo vegetativo.

Elegir ramas sanas, sin flores ni brotes débiles.

Desinfectar siempre las herramientas antes de cortar.

Evitar que el sustrato se seque completamente, pero también el exceso de riego.

Mantener los esquejes protegidos de las heladas y del sol intenso.

Tener paciencia: no todos los esquejes enraízan al mismo tiempo.

La Royal Horticultural Society, una de las instituciones de jardinería más prestigiosas del mundo, señaló que es necesario mantener una humedad constante y utilizar un sustrato adecuado, con un buen drenaje para lograr una reproducción exitosa de esta planta.

Cómo reproducir un rosal Foto: Pinterest

Preguntas frecuentes sobre los esquejes de rosas

¿Cuál es la mejor época para hacer esquejes de rosas?

Generalmente se recomienda realizar el procedimiento durante el otoño o a fines del invierno, aunque también puede hacerse en primavera si las temperaturas son moderadas.

¿Es necesario usar hormona de enraizamiento?

No es indispensable, pero ayuda a estimular la formación de raíces y suele aumentar el porcentaje de éxito.

¿Cuánto tarda un esqueje en echar raíces?

En condiciones favorables, el proceso suele demorar entre cuatro y ocho semanas, aunque algunas variedades pueden necesitar más tiempo.

¿Cuándo se puede trasplantar el nuevo rosal?

Una vez que el esqueje desarrolló un sistema de raíces firme y comenzó a emitir nuevos brotes, ya puede trasladarse a una maceta más grande o directamente al jardín.

¿Se pueden hacer esquejes con cualquier variedad de rosa?

Sí. La mayoría de los rosales pueden reproducirse mediante este método, aunque algunas variedades enraízan con mayor facilidad que otras y requieren diferentes tiempos de desarrollo.