Gimnasia (Mendoza) vs. Unión EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Portadas Torneo Clausura tercera fecha Liga Profesional Argentina

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Unión por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 15:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza.