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Estudiantes (RC) vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Estudiantes (RC) y Tigre por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Estudiantes RC vs Tigre por el Torneo Clausura 2026
Estudiantes RC vs Tigre por el Torneo Clausura 2026 Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Estudiantes (RC) choca ante Tigre, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini ya está lista para que el balón comience a moverse a las 14:45, y tú no te lo puedes perder.

Estudiantes (RC) vs Tigre por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Estudiantes (RC) y Tigre por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Bryan Ferreyra.

Formación confirmada de Estudiantes (RC)

Titulares

  • (43) Agustín Lastra
  • (28) Facundo Cobos
  • (45) Raúl Lozano
  • (2) Gonzalo Maffini
  • (30) Sergio Ojeda
  • (5) Alejandro Cabrera
  • (10) Tomás González
  • (19) Nicolás Talpone
  • (22) Mauro Valiente
  • (9) Javier Ferreira
  • (11) Martín Garnerone

Suplentes

    Entrenador: Rubén Forestello

    Formación confirmada de Tigre

    Titulares

    • (12) Felipe Zenobio
    • (3) Nahuel Banegas
    • (20) Alan Barrionuevo
    • (2) Joaquín Laso
    • (4) Valentín Moreno
    • (33) Elías Cabrera
    • (30) Jalil Elías
    • (22) Santiago López
    • (28) Gonzalo Martínez
    • (10) Jabes Saralegui
    • (29) Ignacio Russo

    Suplentes

      Entrenador: Diego Dabove

      Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Estudiantes (RC) y Tigre?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes (RC) vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes (RC) recibe a Tigre en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Estudiantes de Río CuartoTigreTorneo ClausuraFútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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