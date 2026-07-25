Estudiantes (RC) vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Estudiantes (RC) vs Tigre por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Estudiantes (RC) y Tigre por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Bryan Ferreyra.
Formación confirmada de Estudiantes (RC)
Titulares
- (43) Agustín Lastra
- (28) Facundo Cobos
- (45) Raúl Lozano
- (2) Gonzalo Maffini
- (30) Sergio Ojeda
- (5) Alejandro Cabrera
- (10) Tomás González
- (19) Nicolás Talpone
- (22) Mauro Valiente
- (9) Javier Ferreira
- (11) Martín Garnerone
Suplentes
Entrenador: Rubén Forestello
Formación confirmada de Tigre
Titulares
- (12) Felipe Zenobio
- (3) Nahuel Banegas
- (20) Alan Barrionuevo
- (2) Joaquín Laso
- (4) Valentín Moreno
- (33) Elías Cabrera
- (30) Jalil Elías
- (22) Santiago López
- (28) Gonzalo Martínez
- (10) Jabes Saralegui
- (29) Ignacio Russo
Suplentes
Entrenador: Diego Dabove
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Estudiantes (RC) y Tigre?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes (RC) vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes (RC) recibe a Tigre en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Estudiantes (RC) vs. Tigre:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes (RC) y Tigre por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.