Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Colombia vs Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Colombia recibe a Ghana por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Kansas City y el pitazo inicial se escuchará a las 22:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!