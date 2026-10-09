Violento robo a la familia de Clemente Rodríguez: se llevaron medallas, camisetas históricas y recuerdos únicos del ex Boca

Violento robo a la familia de Clemente Rodríguez. Foto: Captura

Momentos de extrema tensión vivió la familia de Clemente Rodríguez luego de que dos delincuentes armados irrumpieran en su vivienda ubicada sobre la calle Díaz Vélez al 200, en pleno centro de Lomas de Zamora. En la propiedad que sufrió el robo residen la expareja del exfutbolista de Boca y sus hijos.

Según trascendió, los asaltantes lograron ingresar al inmueble utilizando una tarjeta para vulnerar el sistema de doble puerta de acceso. Una vez dentro, permanecieron cerca de 20 minutos recorriendo distintos sectores de la vivienda en busca de objetos de valor.

Le robaron a Clemente Rodríguez. Video: Instagram @clementerodriguezcr3

Durante el robo, los ladrones amenazaron con un arma de fuego a la empleada doméstica que se encontraba trabajando en el lugar. Minutos después también redujeron a la abuela de la familia, quien llegó a la casa sin conocer la situación que se estaba desarrollando en el interior.

Las víctimas fueron inmovilizadas y sometidas con violencia. De acuerdo con el relato de los afectados, los delincuentes les taparon la boca, las tomaron del cabello y las empujaron mientras revisaban cada ambiente de la propiedad.

El botín incluyó dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, joyas, una tablet, una consola PlayStation y varios relojes que habían sido obsequiados a Rodríguez durante su etapa como futbolista profesional.

Los ladrones que robaron en la casa de Clemente Rodríguez. Video: Instagram @clementerodriguezcr3

Sin embargo, lo que más preocupa a la familia es la pérdida de una serie de objetos con enorme valor afectivo. Entre los elementos robados figuran medallas deportivas y camisetas históricas que el ex defensor de Boca Juniors y actual ayudante técnico de la Quinta División del club conservaba como parte de los momentos más importantes de su carrera.

Tras el hecho, Julieta Araujo y Clementina Rodríguez decidieron difundir lo ocurrido a través de medios locales y redes sociales. El objetivo es lograr la mayor visibilidad posible para intentar recuperar las pertenencias sustraídas, especialmente aquellas que consideran irremplazables por su carga sentimental.

Así robaban en la casa de Clemente Rodríguez. Video: Instagram @clementerodriguezcr3

Además, la familia sospecha que pudo haber existido una tarea de inteligencia previa. Según indicaron, días antes del asalto una persona con actitud sospechosa se presentó en los comercios florales que poseen en Lomas de Zamora y Banfield, una situación que hoy genera inquietud y forma parte de las hipótesis que analizan.

La investigación quedó en manos del fiscal Eusebio Daniel Vaqueiro, quien ya ordenó las primeras medidas para esclarecer el caso. Entre ellas, el análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda y de la zona, con el objetivo de identificar a los responsables del violento robo.