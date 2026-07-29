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La parálisis legislativa que el Gobierno ya no puede ocultar: por qué la eliminación de las PASO no avanza en el Congreso

Casa Rosada quiere eliminar las PASO, pero el proyecto, por ahora, no prospera en el Congreso. Mientras tanto, Diego Santilli y Karina Milei buscan reflotar las conversaciones con los gobernadores para evitar un costo político mayor.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Elecciones Legislativas 2025
Elecciones Legislativas 2025 Foto: REUTERS
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Mientras el gobierno de Javier Milei mantiene el foco en blindar y promover un ambicioso paquete de reformas económicas en el Congreso, el tratamiento del proyecto de Reforma Electoral continúa relegado en la lista de prioridades legislativas directas de la Casa Rosada. A más de tres meses de su presentación formal, la iniciativa que busca reconfigurar el escenario de cara a las elecciones de 2027 todavía no tiene fecha de debate en el recinto.

En los pasillos de Balcarce 50 admiten que el estancamiento responde tanto a prioridades de gestión como a la compleja ingeniería política que requiere la norma. “Hoy lo más importante son todas las reformas económicas que se están presentando, lo otro se va cocinando al costado”, confiaron fuentes oficiales a TN.

La hoja de ruta prioritaria del Gobierno abarca iniciativas de alto peso institucional y fiscal, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —que se presentará por cadena nacional—, las modificaciones a Ley de Inocencia Fiscal, el paquete de Propiedad Privada, los cambios en el régimen de Zona Fría para subsidios de gas y el mecanismo de shutdown presupuestario.

Javier Milei en el Congreso.
Javier Milei en el Congreso. Foto: NA

La negociación del Gobierno con las provincias y las alternativas sobre la mesa

Más allá de la centralidad económica, la demora de la Reforma Electoral está vinculada a un motivo estructural: la falta de mayorías automáticas en ambas cámaras para avanzar de forma unilateral. Para reunir las voluntades necesarias, el Gobierno activó una ronda de conversaciones encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

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El oficialismo proyecta apoyarse en un bloque de 13 gobernadores aliados e independientes con los que mantiene diálogo constante. En las próximas semanas, la agenda oficial incluirá viajes a Chaco para reunirse con el radical Leandro Zdero, así como encuentros en Casa Rosada con los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

Frente a la resistencia que genera en diversos sectores la eliminación definitiva de las PASO, el Gobierno evalúa distintas alternativas para destrabar el consenso:

  • Suspensión temporal: aplicar una suspensión de las primarias únicamente para el próximo turno electoral, replicando esquemas previos.
  • Carácter opcional: transformar la obligatoriedad de las PASO en un sistema voluntario para las agrupaciones y electores.
  • Listas colectoras: habilitar esquemas de alianzas flexibles en las provincias a cambio del respaldo legislativo.

En el entorno del presidente Milei, remarcan que si bien la definición del mapa electoral es clave para los planes políticos futuros, la prioridad inmediata sigue siendo asegurar la estabilidad del programa económico en el Congreso.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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