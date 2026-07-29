Se despide el parque inflable más divertido de CABA: precios de las entradas, horarios y hasta cuándo se puede ir

Boom Play BA en Costanera Foto: Instagram @boomplay.ba

Las vacaciones de invierno entran en su tramo final y una de las experiencias familiares más convocantes de la Ciudad de Buenos Aires también se prepara para despedirse. Boom Play BA, el parque inflable gigante montado en BA Ferial, permanecerá abierto por tiempo limitado con jornadas repletas de juegos, desafíos y actividades para chicos y adultos.

La propuesta se desarrolla en el Pabellón 6 de la ex Costa Salguero, en plena Costanera Norte, y ofrece acceso libre a todas sus atracciones durante turnos de una hora y media. Gracias a su formato cubierto y calefaccionado, se convirtió en una de las opciones más buscadas para disfrutar durante el receso escolar.

Qué es Boom Play BA y qué atracciones tiene el parque inflable

Boom Play BA es un enorme parque inflable de 4.500 metros cuadrados diseñado para que puedan participar tanto niños como adultos. El espacio reúne estructuras gigantes, sectores temáticos y circuitos pensados para saltar, escalar y competir.

Entre las principales atracciones se destacan los toboganes inflables de gran altura, paredes para trepar, recorridos con obstáculos, túneles, redes, arcos interactivos y canchas inflables con pelotas. Además, la experiencia incluye un toro mecánico y distintas figuras gigantes distribuidas a lo largo del predio.

Cada entrada habilita el uso de todos los juegos durante el turno elegido, sin necesidad de abonar actividades adicionales dentro del parque.

Dónde queda Boom Play BA y cómo llegar

El parque funciona en BA Ferial / Ex Costa Salguero (Pabellón 6), ubicado en Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, en la zona de Palermo y Costanera Norte, dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

La ubicación permite llegar tanto en vehículo particular como mediante distintas líneas de transporte público que circulan por el corredor de la Costanera. El ingreso se realiza directamente por el acceso habilitado al pabellón donde se desarrolla la experiencia.

Hasta cuándo está abierto el parque inflable en Costa Salguero

Quienes todavía no lo visitaron tienen poco tiempo para hacerlo. La organización confirmó que Boom Play BA permanecerá abierto hasta el 2 de agosto, fecha que marcará el cierre de esta edición especial de vacaciones de invierno.

Por ese motivo, se recomienda adquirir los tickets con antelación, especialmente para los horarios más demandados, ya que los cupos son limitados por turno para garantizar comodidad y seguridad dentro de las instalaciones.

Precios de las entradas para Boom Play BA: cuánto sale la experiencia

La entrada general tiene un valor de $25.000 por persona y permite ingresar a todas las atracciones disponibles durante los 90 minutos del turno seleccionado.

Quiénes pagan entrada y quiénes ingresan gratis al predio

Deben comprar ticket todos los participantes que utilicen los juegos y atracciones del parque:

Niños desde los 2 años .

Adolescentes.

Adultos que quieran ingresar a las estructuras inflables.

En cambio, los adultos que únicamente acompañen pueden entrar sin cargo. La condición es que se permita un máximo de dos acompañantes gratuitos por cada niño participante.

Horarios y turnos disponibles para visitar el parque durante las vacaciones de invierno

La experiencia se organiza en cinco franjas horarias diarias, cada una con una duración de una hora y media.

Los turnos disponibles son:

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

La recomendación es llegar con anticipación para realizar el ingreso y aprovechar al máximo el tiempo dentro del parque.

Paso a paso: cómo comprar las entradas

Las entradas oficiales se comercializan exclusivamente a través de Mundo Ticket. Para adquirir los pases, hay que seguir este procedimiento:

Boom Play BA en Costanera Foto: Instagram @boomplay.ba

Ingresar a la plataforma oficial de Mundo Ticket. Seleccionar el turno deseado según disponibilidad. Elegir la cantidad de entradas para quienes participarán de las actividades. Completar los datos solicitados por el sistema. Finalizar el pago y recibir la confirmación de la compra.

Quienes cuenten con Club La Nación también pueden revisar las fechas y horarios habilitados para acceder a la promoción 2x1 en entradas anticipadas, una de las opciones más convenientes para disfrutar de los últimos días de Boom Play BA en la Ciudad.