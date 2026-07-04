Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Paraguay y Francia por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Paraguay vs Francia, por los 8vos de final.
Paraguay vs Francia, por los 8vos de final. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Paraguay choca ante Francia, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Filadelfia ya está lista para que el balón comience a moverse a las 18:00, y tú no te lo puedes perder.

Paraguay vs Francia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

27´ ¡Paraguay se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Júnior Alonso fue bloqueado por Dayot Upamecano.

26´ Saque de arco para Paraguay

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

22´ Córner para Francia

Ejecuta el tiro de esquina Ousmane Dembélé.

21´ Córner para Francia

Ejecuta el tiro de esquina Ousmane Dembélé.

21´ ¡Francia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Manu Koné fue bloqueado por Diego Gómez.

18´ Tarjeta amarilla para Francia

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Bradley Barcola.

17´ Córner para Francia

Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.

17´ Saque de arco para Paraguay

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

14´ Saque de arco para Francia

Desde el fondo la pone en juego Mike Maignan.

11´ Saque de arco para Paraguay

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

6´ Córner para Francia

Ejecuta el tiro de esquina Ousmane Dembélé.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Filadelfia, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Paraguay y Francia por el Mundial 2026 será arbitrado por Ilgiz Tantashev.

Formación confirmada de Paraguay

Titulares

  • (12) Orlando Gill
  • (3) Omar Alderete
  • (6) Júnior Alonso
  • (4) Juan José Cáceres
  • (15) Gustavo Gómez
  • (2) Gustavo Velázquez
  • (10) Miguel Ángel Almirón
  • (14) Andrés Cubas
  • (23) Matías Galarza Fonda
  • (8) Diego Gómez
  • (19) Julio Enciso

Suplentes

  • (1) Roberto Fernández
  • (22) Gastón Olveira
  • (5) Fabián Balbuena
  • (13) José Canale
  • (26) Alexandro Maidana
  • (16) Damián Bobadilla
  • (24) Gustavo Caballero
  • (11) Maurício Magalhães
  • (20) Braian Ojeda
  • (7) Ramón Sosa
  • (18) Alex Arce
  • (21) Gabriel Ávalos
  • (25) Isidro Pitta
  • (17) Alejandro Romero Gamarra
  • (9) Antonio Sanabria

Entrenador: Gustavo Alfaro

Formación confirmada de Francia

Titulares

  • (16) Mike Maignan
  • (3) Lucas Digne
  • (5) Jules Koundé
  • (17) William Saliba
  • (4) Dayot Upamecano
  • (12) Bradley Barcola
  • (7) Ousmane Dembélé
  • (6) Manu Koné
  • (11) Michael Olise
  • (14) Adrien Rabiot
  • (10) Kylian Mbappé

Suplentes

  • (23) Robin Risser
  • (1) Brice Samba
  • (2) Malo Gusto
  • (19) Theo Hernández
  • (21) Lucas Hernández
  • (15) Ibrahima Konaté
  • (26) Maxence Lacroix
  • (13) N'Golo Kanté
  • (8) Aurélien Tchouaméni
  • (18) Warren Zaire Emery
  • (25) Maghnes Akliouche
  • (24) Rayan Cherki
  • (20) Désiré Doué
  • (22) Jean-Philippe Mateta
  • (9) Marcus Thuram

Entrenador: Didier Deschamps

¿Quién transmite el partido de Paraguay y Francia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Paraguay recibe a Francia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección ParaguaySelección FranciaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Brasil vs Noruega en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Brasil vs Noruega en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  2. Marruecos goléo 3 a 0 a Canadá y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026:jugará contra el ganador de Paraguay - Francia

    Marruecos goléo 3 a 0 a Canadá y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026: jugará contra el ganador de Paraguay - Francia

  3. Paraguay vs Francia en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Paraguay vs Francia en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  4. Argentina le ganó 3 a 2 a Cabo Verde y jugará los octavos de final del Mundial contra Egipto:todo lo que dejó el partido

    Argentina le ganó 3 a 2 a Cabo Verde y jugará los octavos de final del Mundial contra Egipto: todo lo que dejó el partido

  5. Suiza no dejó dudas ante Argelia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026

    Suiza no dejó dudas ante Argelia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

La proyección de Karina Milei en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027:“El objetivo es que mi hermano sea reelecto”

La proyección de Karina Milei en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027: “El objetivo es que mi hermano sea reelecto”

Hito en la Fuerza Aérea:pilotos argentinos avanzaron en un paso clave con los nuevos cazas F-16 con apoyo de EEUU

Caso ARSAT:la Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Facundo Leal y le fijaron fecha para declarar

Llegan al país los primeros fusiles IWI ARAD para reemplazar al histórico FN FAL

Economía

La vieja Ley de Alquileres no va más:cuándo desaparecen los contratos y qué cambia para inquilinos y propietarios

La vieja Ley de Alquileres no va más: cuándo desaparecen los contratos y qué cambia para inquilinos y propietarios

Cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver Argentina vs Egipto por el Mundial 2026:vuelos, entradas y paquetes

ANSES confirmó bono para jubilados en julio:cuánto cobran y calendario completo por DNI

El dólar de cara a las elecciones:la estrategia del Gobierno para evitar la volatilidad cambiaria rumbo al 2027

Internacionales

El drástico recorte que se aplicó en el Canal de Panamá:los motivos y cómo afecta en América Latina

El drástico recorte que se aplicó en el Canal de Panamá: los motivos y cómo afecta en América Latina

Alemania acusa al gobierno de Ucrania por el sabotaje de Nord Stream y procesa a un exmilitar ucraniano

Voto latino y Donald Trump:por qué crece el desencanto antes de las elecciones de medio término en EEUU

Punta del Este redobla su apuesta al ultralujo:una megatorre que tendrá hotel de alta gama y casino con vistas al Atlántico