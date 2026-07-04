Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Paraguay vs Francia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
27´ ¡Paraguay se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Júnior Alonso fue bloqueado por Dayot Upamecano.
26´ Saque de arco para Paraguay
Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.
22´ Córner para Francia
Ejecuta el tiro de esquina Ousmane Dembélé.
21´ Córner para Francia
Ejecuta el tiro de esquina Ousmane Dembélé.
21´ ¡Francia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Manu Koné fue bloqueado por Diego Gómez.
18´ Tarjeta amarilla para Francia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Bradley Barcola.
17´ Córner para Francia
Ejecuta el tiro de esquina Michael Olise.
17´ Saque de arco para Paraguay
Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.
14´ Saque de arco para Francia
Desde el fondo la pone en juego Mike Maignan.
11´ Saque de arco para Paraguay
Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.
6´ Córner para Francia
Ejecuta el tiro de esquina Ousmane Dembélé.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Filadelfia, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Paraguay y Francia por el Mundial 2026 será arbitrado por Ilgiz Tantashev.
Formación confirmada de Paraguay
Titulares
- (12) Orlando Gill
- (3) Omar Alderete
- (6) Júnior Alonso
- (4) Juan José Cáceres
- (15) Gustavo Gómez
- (2) Gustavo Velázquez
- (10) Miguel Ángel Almirón
- (14) Andrés Cubas
- (23) Matías Galarza Fonda
- (8) Diego Gómez
- (19) Julio Enciso
Suplentes
- (1) Roberto Fernández
- (22) Gastón Olveira
- (5) Fabián Balbuena
- (13) José Canale
- (26) Alexandro Maidana
- (16) Damián Bobadilla
- (24) Gustavo Caballero
- (11) Maurício Magalhães
- (20) Braian Ojeda
- (7) Ramón Sosa
- (18) Alex Arce
- (21) Gabriel Ávalos
- (25) Isidro Pitta
- (17) Alejandro Romero Gamarra
- (9) Antonio Sanabria
Entrenador: Gustavo Alfaro
Formación confirmada de Francia
Titulares
- (16) Mike Maignan
- (3) Lucas Digne
- (5) Jules Koundé
- (17) William Saliba
- (4) Dayot Upamecano
- (12) Bradley Barcola
- (7) Ousmane Dembélé
- (6) Manu Koné
- (11) Michael Olise
- (14) Adrien Rabiot
- (10) Kylian Mbappé
Suplentes
- (23) Robin Risser
- (1) Brice Samba
- (2) Malo Gusto
- (19) Theo Hernández
- (21) Lucas Hernández
- (15) Ibrahima Konaté
- (26) Maxence Lacroix
- (13) N'Golo Kanté
- (8) Aurélien Tchouaméni
- (18) Warren Zaire Emery
- (25) Maghnes Akliouche
- (24) Rayan Cherki
- (20) Désiré Doué
- (22) Jean-Philippe Mateta
- (9) Marcus Thuram
Entrenador: Didier Deschamps
¿Quién transmite el partido de Paraguay y Francia?
Argentina: Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Paraguay recibe a Francia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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