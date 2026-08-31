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Buscan voluntarios para vivir gratis en Miami: cómo es la propuesta que incluye pileta, kayaks y comida

La iniciativa se desarrolla en una propiedad rodeada de espacios verdes y está orientada a personas que disfrutan de la naturaleza, los proyectos sustentables y las experiencias de convivencia intercultural. El cupo está limitado a dos voluntarios en simultáneo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan voluntarios para vivir gratis en Miami.
Buscan voluntarios para vivir gratis en Miami. Foto: Unsplash
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Para quienes sueñan con pasar una temporada en Miami sin afrontar los elevados costos de hospedaje, una propuesta de intercambio cultural comenzó a captar la atención de viajeros de todo el mundo. A través de la plataforma Helpstay, una pareja residente en Florida ofrece alojamiento y comidas a voluntarios que colaboren con tareas vinculadas al mantenimiento de jardines y un huerto urbano.

Cuáles son los beneficios incluidos en esta propuesta para vivir gratis en Miami

A cambio de unas 20 horas semanales de colaboración, los participantes reciben hospedaje en una habitación privada con baño propio y acceso a todas las comidas durante su estadía.

Los participantes reciben hospedaje en una habitación privada con baño propio y acceso a todas las comidas. Foto: Unsplash

La propuesta también permite participar de una experiencia de intercambio cultural en un entorno natural, con acceso a jardines, áreas de cultivo y distintos espacios recreativos. Los anfitriones fomentan además una modalidad de cocina compartida que aprovecha parte de los productos obtenidos del huerto.

Requisitos clave: edad mínima, tiempo de estadía y restricciones del programa

El anuncio establece una serie de condiciones para quienes deseen sumarse al programa. Los postulantes deben tener al menos 18 años y la permanencia recomendada es de siete días o más.

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Además, el cupo está limitado a dos voluntarios en simultáneo. Entre las restricciones informadas por los anfitriones figura que no se admiten parejas, grupos familiares ni mascotas durante la experiencia.

El cupo está limitado a dos voluntarios en simultáneo y no se admiten parejas, familias ni mascotas. Foto: Unsplash

La convocatoria está especialmente dirigida a viajeros independientes, personas creativas y amantes de la naturaleza interesados en conocer nuevas culturas mientras colaboran en proyectos sustentables.

Cuáles son las tareas a realizar y qué proyectos ecológicos están incluidos

Las actividades están relacionadas principalmente con la jardinería orgánica y el cuidado de los espacios verdes de la propiedad. El trabajo suele distribuirse en jornadas de cinco horas diarias de lunes a viernes, aunque los horarios pueden variar según las necesidades del lugar.

Entre las tareas previstas se encuentran el mantenimiento de árboles frutales, el cuidado del huerto urbano y distintas iniciativas vinculadas a la sostenibilidad. El programa también incluye proyectos de compostaje, elaboración de biochar, lombricultura y trabajos generales de mantenimiento.

El programa incluye proyectos de elaboración de biochar, lombricultura y trabajos de mantenimiento. Foto: Unsplash

Estas actividades buscan promover prácticas ecológicas y brindar a los participantes conocimientos sobre agricultura urbana y gestión sustentable de espacios verdes.

Comodidades del lugar: wifi, pileta, bicicletas y paseos en bote

Además del alojamiento y la comida, los voluntarios cuentan con diversas comodidades durante su estadía. La propiedad dispone de acceso a una pileta, conexión wifi y servicio de lavandería.

Los huéspedes también pueden utilizar bicicletas y kayaks, además de participar en paseos en bote organizados por los anfitriones. Otro atractivo es su ubicación cercana al Fairchild Tropical Botanic Garden, uno de los jardines botánicos más reconocidos del sur de Florida.

Los huéspedes pueden usar bicicletas y kayaks, además de participar en paseos en bote con los anfitriones. Foto: Unsplash

La pareja anfitriona habla inglés, español, italiano y hebreo, un aspecto que facilita la interacción con viajeros de distintos países y especialmente con quienes tienen el español como lengua principal.

Cómo postularse al voluntariado en Miami y qué tener en cuenta

Las solicitudes se realizan exclusivamente a través de la plataforma Helpstay, donde los anfitriones detallan las condiciones del programa y el perfil de voluntario que buscan.

Antes de iniciar el viaje, se recomienda consultar directamente con los propietarios todos los aspectos relacionados con el alojamiento, las tareas y las fechas disponibles. También es importante revisar la situación migratoria personal, ya que quienes no sean ciudadanos o residentes de Estados Unidos deben verificar si cuentan con la autorización necesaria para participar en este tipo de intercambios.

Con el crecimiento de las modalidades de hospedaje a cambio de trabajo, propuestas como esta se convierten en una alternativa cada vez más popular para quienes buscan conocer nuevos destinos, reducir gastos y vivir experiencias diferentes durante sus viajes.

VoluntariosMiamiAgricultura
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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