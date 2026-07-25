El periodista deportivo de 30 años perdió ante Edu Aguirre. Foto: Captura de pantalla Twitch de ibai Llanos

Gastón Edul perdió ante Edu Aguirre en “La Velada del Año”, el evento de boxeo que organiza Ibai Llanos. El periodista deportivo de 30 años perdió ante su par de España por decisión dividida 4 a 1.

Cómo fue la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre en La Velada del Año

A pesar de haber afrontado un desgaste físico tras cubrir durante más de dos meses la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, Edul encaró una preparación intensiva de boxeo a contraturno. El combate tuvo un desarrollo frenético de principio a fin de la siguiente manera

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Primer asalto: Edul salió con soltura, manejando la distancia con el jab y sorprendiendo al español con combinaciones cortas que le permitieron adjudicarse el round de apertura en la mirada de los jueces.

Segundo asalto: Aguirre reaccionó, hizo valer su mayor alcance de brazos y comenzó a conectar con la derecha en el cruce de puños desgastando el ritmo del argentino y emparejando la tarjeta.

Tercer asalto: con ambos muy cansados, el choque se definió en el terreno del intercambio golpe por golpe. Aguirre mostró mayor efectividad en los impactos claros durante los últimos 30 segundos inclinando la decisión dividida (4 a 1) a favor del periodista deportivo que trabaja en El Chiringuito.

Folklore futbolero, mística y el mensaje de Gastón Edul para Lionel Messi

El choque no solo se jugó en lo deportivo, sino también en el terreno simbólico. En la esquina del periodista argentino estuvieron presentes los reconocidos streamers Davo Xeneize y La Cobra, dos de las figuras más influyentes del ecosistema digital en Argentina.

Fiel al folklore futbolero y a la identidad nacional, Edul hizo su ingreso al escenario con las estrofas del Himno Nacional Argentino entonadas por un veterano de la Guerra de Malvinas y luciendo una remera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. Al finalizar la pelea, el periodista deportivo se vistió con la histórica camiseta suplente que la Selección Argentina utilizó en el Mundial de 1994.

Memes a Gastón Edul

“Es un orgullo estar acá en nombre de Argentina. Que la gente nos silbe es lo que más nos gusta a los argentinos”, declaró Edul. Acto seguido, le envió un mensaje a Lionel Messi: “Nuestro placer es que juegues en la selección, no importa si ganás o perdés. Ojalá te puedas quedar”.

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Con la espina del resultado pero con la aprobación del público por el espectáculo brindado, el periodista anticipó que buscará la revancha en La Velada 7 el próximo año y prometió un campamento de entrenamiento completo y sin viajes de cobertura de por medio para que sea “más justo”.

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La Velada del Año, un fenómeno global que trasciende el boxeo tradicional

La Velada del Año, creada por el streamer español Ibai Llanos, se consolidó como el evento de entretenimiento digital y boxeo aficionado más masivo del planeta tras haber roto récords históricos de audiencia en Twitch año tras año. La edición número 6, celebrada en el Estadio La Cartuja de Sevilla, no fue la excepción: el cruce entre creadores de contenido y figuras de los medios tradicionales volvió a paralizar a la comunidad hispanohablante y marcó un hito en la convergencia entre la comunicación deportiva clásica y las nuevas plataformas.

En ese marco, la pelea entre el argentino Gastón Edul y el español Edu Aguirre fue catalogado por los analistas de la velada como uno de los duelos de la jornada, sumándole un fuerte condimento de rivalidad regional a la cartelera tras la final del Mundial 2026 obtenida por España tras ganarle a Argentina por 1 a0 con gol de Ferrán Torres.