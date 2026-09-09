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Lino de Nueva Zelanda, la planta que Chiche Gelblung mostraba con orgullo en su quinta de Pilar

El periodista, que murió este miércoles a los 82 años, solía presentar este rincón de su quinta en Pilar, con el lino de Nueva Zelanda, como uno de sus favoritos.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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La quinta de Chiche Gelblung en Pilar era uno de los lugares que el periodista utilizaba para descansar y compartir tiempo con su familia
La quinta de Chiche Gelblung en Pilar era uno de los lugares que el periodista utilizaba para descansar y compartir tiempo con su familia Foto: NA.
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La muerte de Chiche Gelblung volvió a poner en escena aspectos de la historia personal del periodista, más allá de su trabajo en radio y televisión. Entre ellos, aparece un detalle particular: su vínculo con la naturaleza y una de las especies que eligió para decorar su quinta en Pilar, el lino de Nueva Zelanda, que mostraba entre sus rincones favoritos del jardín.

Esta planta, también conocida como Phormium tenax o formio, es una especie de aspecto inconfundible que combina hojas largas, firmes y arqueadas con una estructura muy ornamental. Su presencia resulta especialmente atractiva en jardines amplios porque aporta volumen, movimiento y una marcada impronta exótica. ¿Por qué se destacaba en su jardín?

Murió Chiche Gelblung Foto: Captura

El lino de Nueva Zelanda, la planta que Chiche Gelblung eligió para su casa de Pilar

La quinta de Chiche Gelblung en Pilar era uno de los lugares que el periodista utilizaba para descansar y compartir tiempo con su familia. Según consignó Minuto Neuquén, el periodista mostraba en distintas ocasiones el lino de Nueva Zelanda como parte de su rincón favorito del jardín, junto a otras especies como las rosas.

A diferencia de otras plantas que se utilizan solamente para aportar color, el Phormium funciona como un elemento estructural del jardín: sus hojas forman una mata densa que puede convertirse en un punto focal dentro de un espacio verde.

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La planta favorita de Chiche, el lino de Nueva Zelanda Foto: Pinterest

La especie es originaria de Nueva Zelanda y se caracteriza por ser perenne, por lo que conserva su follaje durante todo el año. Sus hojas pueden alcanzar una longitud considerable y presentan una forma similar a largas cintas o espadas, una característica que le da su particular aspecto arquitectónico.

Cómo es el lino de Nueva Zelanda y por qué es una planta tan ornamental

El Phormium tenax puede alcanzar un tamaño importante cuando se desarrolla en condiciones adecuadas. Forma matas de hojas largas, rígidas y puntiagudas que nacen desde la base y se abren hacia los costados.

Existen diferentes variedades y colores. Además del clásico follaje verde, hay ejemplares con tonalidades rojizas, bronceadas, amarillas o combinaciones de distintos colores. Esta variedad permite utilizarlo tanto en jardines tradicionales como en espacios de diseño más moderno.

Su atractivo no está únicamente en las hojas. Cuando las condiciones son favorables, puede producir tallos florales altos que sobresalen por encima del follaje, con flores que pueden presentar tonalidades rojizas, rosadas o amarillentas según la variedad.

Lino de Nueva Zelanda: cómo cuidarlo en el jardín

  • Una de las razones por las que el formio es elegido para jardines es que, pese a su apariencia llamativa, no requiere cuidados excesivamente complejos.
  • El primer punto a tener en cuenta es la ubicación. El lino de Nueva Zelanda se desarrolla especialmente bien con buena cantidad de luz y puede cultivarse a pleno sol. En zonas donde el calor sea muy intenso, también puede beneficiarse de cierta protección durante las horas más fuertes.
  • El sustrato debe ser fértil pero, sobre todo, bien drenado. El exceso de agua acumulado alrededor de las raíces puede generar problemas, por lo que tanto en el suelo como en una maceta es importante evitar el encharcamiento.

Cuánto hay que regar el lino de Nueva Zelanda

El riego debe adaptarse a la estación y al lugar donde esté plantado. Durante la primavera y el verano, cuando la planta se encuentra en plena etapa de crecimiento, necesita una provisión regular de agua.

En ejemplares cultivados en maceta hay que prestar especial atención porque el sustrato pierde humedad más rápido que en el suelo. Una buena regla es regar cuando la superficie comienza a secarse, pero sin permitir que el recipiente quede permanentemente mojado.

Lino de Nueva Zelanda, la planta favorita de Chiche. Foto: Pinterest

¿Se puede cultivar lino de Nueva Zelanda en maceta?

El formio desarrolla una mata considerable, por lo que las macetas pequeñas no son la mejor opción para esta especie.

Para un ejemplar adulto se recomienda utilizar un contenedor amplio, con agujeros de drenaje y un sustrato que permita evacuar rápidamente el exceso de agua. En zonas donde las heladas sean fuertes, el cultivo en maceta también ofrece una ventaja: permite trasladar la planta a un lugar protegido durante el invierno.

Su resistencia y su particular aspecto hacen que también sea una buena alternativa para terrazas, patios y grandes balcones, siempre que tenga espacio suficiente para desarrollarse.

JardínPlantasChiche Gelblung
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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