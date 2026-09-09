Chiche Gelblung y su familia: quiénes son sus tres hijos Federico, María y Magdalena y a qué se dedican

Familia de Chiche Gelblung. Foto: Imágenes de Noticias de Bariloche.

Chiche Gelblung fue, durante décadas, una de las figuras más reconocidas y polémicas del periodismo argentino. Sin embargo, detrás de las cámaras construyó una faceta mucho más íntima junto a Cristina Seoane, con quien formó una familia y tuvo tres hijos: Federico, María y Magdalena.

A diferencia de la exposición pública de su padre, los tres mantuvieron durante buena parte de sus vidas un perfil mucho más reservado. De todos modos, algunos estuvieron vinculados de distintas maneras con los medios y, en varias oportunidades, acompañaron a Chiche durante momentos importantes de su carrera y de su vida personal.

Familia de Chiche Gelblung. Foto: Gentileza CARAS.

La familia se amplió con el paso de los años y Chiche y Cristina se convirtieron en abuelos de siete nietos. El propio periodista contó en distintas entrevistas cuánto disfrutaba de compartir tiempo con ellos.

La gran historia de amor entre Chiche Gelblung y Cristina Seoane

La historia de Chiche Gelblung y Cristina Seoane comenzó en el mundo de las revistas. Él se desempeñaba como director de Gente y ella era una reconocida modelo.

El vínculo se profundizó cuando Seoane comenzó a trabajar como productora de fotografía. Con el tiempo, aquella relación laboral se transformó en una historia de amor que atravesó crisis, diferencias y hasta un exilio en Madrid, según contó el propio Gelblung.

La pareja logró consolidar una relación que se extendió durante casi cinco décadas. En 2026, poco antes de la muerte del periodista, ambos continuaban juntos. Chiche, además, había definido en una entrevista a Cristina como “el gran amor de su vida” y como su equilibrio.

Chiche Gelblung y Cristina Seoane. Foto: Facebook / Infinity Argentina.

Federico Gelblung, el hijo mayor de Chiche

Federico Gelblung es el mayor de los tres hijos de Chiche y Cristina Seoane. A diferencia de su padre, mantuvo una vida alejada de las cámaras y de la exposición mediática.

Federico estudió Administración de Empresas y desarrolló su carrera profesional en ese ámbito. También estuvo relacionado con uno de los emprendimientos periodísticos de su padre: InfoVeloz, el portal de noticias que tuvo a Gelblung entre sus responsables.

Su bajo perfil hizo que existan pocos detalles públicos sobre su vida personal. Sin embargo, forma parte del núcleo familiar que acompañó a Chiche durante sus últimos años.

María Gelblung: docente y parte del equipo de su padre

María Gelblung es la segunda hija de Chiche y Cristina y, al igual que Federico, eligió mantenerse lejos de la exposición permanente.

Chiche Gelblung, su hermana Gladys y su pequeña hija María. Foto: Facebook / Rodrigo Diaz.

María es docente y también trabajó dentro del equipo de producción de su padre. Esa cercanía con el mundo periodístico hizo que en algunas ocasiones tuviera un papel particularmente importante: fue una de las personas que habló públicamente sobre el estado de salud de Chiche cuando atravesó distintas internaciones.

Ese rol de portavoz mostró el vínculo cercano entre María y su padre, especialmente en los momentos en los que la salud de Chiche generaba preocupación.

Magdalena “Maggie” Gelblung, la hija menor

Magdalena Gelblung, conocida familiarmente como Maggie, es la menor de los tres hijos. De los hermanos, fue quien tuvo durante algunos años una relación más cercana con el mundo de la exposición pública.

En su juventud trabajó como modelo y estuvo vinculada a la industria de la moda. También tuvo participación en medios de comunicación y llegó a trabajar como periodista y notera.

Magdalena "Maggie" Gelblung, hija menor de Chiche. Foto: Gentileza CARAS.

Magdalena fue modelo hasta el año 2017 y, además, estuvo vinculada a la firma de indumentaria Cecé. Con el paso del tiempo, sin embargo, Maggie fue alejándose de la exposición. Al igual que sus hermanos, eligió preservar buena parte de su vida privada y concentrarse en su familia.

Magdalena también fue quien convirtió a Chiche en abuelo por séptima vez. En 2021 nació Diana Elisa, su tercera hija, y el periodista contó entonces la emoción que le produjo conocer a la bebé.

Una familia que eligió mantenerse lejos de las cámaras

Aunque Chiche Gelblung construyó una carrera basada en la exposición, la polémica y la presencia constante en televisión, sus tres hijos eligieron caminos mucho más reservados.

El propio periodista había hablado con especial cariño sobre su rol de padre y abuelo. En una entrevista, aseguró: “La forma de la paternidad fue uno de los aspectos que más cuidé a lo largo de mi vida. Ya lo dirán mis hijos, pero creo haber sido un padre obsesivamente presente”.

Esa definición permite entender una parte menos conocida de Chiche Gelblung: detrás del periodista polémico y provocador que durante décadas estuvo frente a las cámaras, la familia ocupó un lugar central en su vida.

Federico, María y Magdalena fueron, junto con Cristina Seoane y sus siete nietos, el núcleo más íntimo de una figura que pasó más de seis décadas frente a los medios y que, hasta sus últimos días, mantuvo un fuerte vínculo con sus seres queridos.