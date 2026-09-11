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Así es el baño seco que usa el hijo de Julián Weich todos los días en su casa de Córdoba: sustituye al inodoro tradicional

Jerónimo instaló un baño seco en su casa: sin cisterna, sin agua potable y con mantenimiento manual del residuo.

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Jerónimo “Momo” Weich es el hijo de Julián Weich. Foto: NA.
Jerónimo “Momo” Weich es el hijo de Julián Weich. Foto: NA.
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Jerónimo “Momo” Weich, hijo de Julián Weich, instaló un baño seco en la vivienda bioconstruida que fabricó junto a su pareja, Ailuz Celeste, en Los Hornillos, Valle de Traslasierra, Córdoba, con el objetivo de eliminar por completo el consumo de agua potable en esa función. El dispositivo está revestido en microcemento y malla de fibra de vidrio y sustituye al inodoro tradicional.

Cómo funciona un baño seco y en qué se diferencia del inodoro tradicional

A diferencia del sistema convencional, el baño seco no utiliza cisterna ni descarga de agua: separa los residuos sólidos de los líquidos y, en la mayoría de los modelos, cubre la fracción sólida con material seco (aserrín o tierra) para favorecer su descomposición aeróbica sin generar olores ni requerir conexión a red cloacal.

Jerónimo Weich
Jerónimo “Momo” Weich, hijo de Julián Weich Foto: elDoce.tv

Cuánta agua ahorra frente a un inodoro convencional

Una descarga de inodoro tradicional consume entre 6 y 20 litros de agua potable, según datos oficiales de Argentina.gob.ar, un rango que coincide con las estimaciones de la Fundación Aquae, que ubican el consumo por descarga entre 7,5 y 26,5 litros. El baño seco de Weich no utiliza agua en ningún momento del proceso, por lo que elimina esa variable por completo del consumo doméstico.

Casa del hijo de Julián Weich. Créditos: @ojodegh en Instagram

Por qué todavía no se masifica este sistema

El principal obstáculo para la adopción de baños secos es cultural: gran parte de los usuarios está habituada al vaciado instantáneo del inodoro tradicional y percibe el manejo manual de los residuos como una barrera para incorporar el sistema.

A diferencia del sistema convencional, el baño seco no utiliza cisterna ni descarga de agua. Créditos: @ojodegh en Instagram

El resto de la vivienda de Weich combina paredes de quincha, techo vivo y paneles solares, todas soluciones orientadas al mismo objetivo: reducir la dependencia de recursos convencionales.

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