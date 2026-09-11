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Una experta en cocina italiana lo confirma: “Los huevos más sabrosos no son los fritos; se cocinan con salsa de tomate y mozzarella rallada”

Dile adiós a los clásicos huevos fritos con una opción rápida y deliciosa. Con solo tres ingredientes y quince minutos, esta tradicional receta napolitana de huevos escalfados en salsa de tomate y mozzarella fundida te obligará a preparar un buen trozo de pan para limpiar el plato.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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La cocinera italiana Roberta Cipri reinventa este clásico sumando mozzarella y queso parmesano para lograr una textura irresistible.
La cocinera italiana Roberta Cipri reinventa este clásico sumando mozzarella y queso parmesano para lograr una textura irresistible. Foto: Magnific
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Cuando se pienda en una cena rápida y resolutiva, es muy probable que los huevos fritos sean lo primero que se viene a la mente. Sin embargo, dentro de la cocina italiana existe un plato tradicional dispuesto a destronarlos, demostrando que con apenas tres ingredientes y menos de un cuarto de hora de preparación, se puede crear una verdadera obra maestra culinaria.

Una reconocida cocinera invita a sumergirse en los reconfortantes sabores de Nápoles con una receta donde lo sencillo se eleva a la categoría de manjar. Estos famosos huevos napolitanos son el claro ejemplo de que comer bien y con mucho sabor no tiene por qué ser un proceso complicado ni largo.

A qué se llaman huevos en el purgatorio

El nombre de este platillo puede sonar un poco dramático, pero la explicación detrás de él es sumamente terrenal y está muy arraigada en la cultura popular napolitana. Las conocidas como Uova in purgatorio conforman una receta de origen humilde que aparece documentada al menos desde el siglo XIX.

El evocador nombre hace referencia directa a la forma en la que se preparan: los huevos se escalfan en una salsa de tomate burbujeante que recuerda a las llamas del infierno o, mejor dicho, al purgatorio. En esta metáfora, las claras de huevo representan a las almas que, según la tradición católica, ansían esquivar ese fuego para alcanzar el cielo.

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La receta que ha cobrado una enorme popularidad recientemente es la de Roberta Cipri, una talentosa cocinera afincada en Costa Rica y responsable del restaurante Aroma Roma en San José.

A través de sus redes sociales, ha compartido su visión de este clásico, en donde el secreto es añadir mozzarella y queso parmesano. Esta modificación hace que la receta sea un poco más contundente y atractiva que la original. Aunque en algunas zonas del sur de Italia también se le echa guindilla o alcaparras, la base inamovible siempre será tomate, huevo y un buen pan.

Roberta Cipri, una cocinera italiana, comparte su receta de "Huevos en el Purgatorio".

Hacer la scarpetta: de qué trata este arte italiano

Para disfrutar plenamente de la cocina italiana, no solo hay que prestar atención a los ingredientes, sino también a los rituales de la mesa. En Italia, al acto de rebañar la salsa que queda en el plato con un trozo de pan se le llama fare la scarpetta, que traducido literalmente significa “hacer el zapatito”.

Este curioso nombre proviene de la forma cóncava que adquiere el pan al curvarse entre los dedos mientras recoge los restos de la salsa, pareciendo una pequeña zapatilla que recorre y limpia el plato.

Aunque en la alta cocina este gesto se consideró durante mucho tiempo una falta de educación, en la mesa familiar italiana siempre ha representado un gran halago: es el signo inequívoco de que la comida estaba buena de verdad. “Con esta receta es obligatorio hacer la scarpetta”, avisa Roberta en su video.

Huevos con salsa de tomate y especias
Los "huevos en el purgatorio" son un clásico napolitano donde la salsa de tomate burbujeante simboliza el fuego y el huevo, las almas. Foto: Magnific

Receta italiana de huevos con tomate y queso

Si quieres probar esta delicia, que supera con creces a los clásicos huevos fritos, a continuación se detallan los ingredientes exactos y el paso a paso.

Ingredientes

  • 400 ml de salsa de tomate (casera o de botella de buena calidad)
  • 4 huevos
  • 100 g de mozzarella fresca
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 diente de ajo
  • Unas hojas de albahaca fresca
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • Pan rústico o ciabatta (la cantidad necesaria para las bruschette).
Huevos al Purgatorio
El secreto está en dejar que el tomate reduzca a fuego lento junto al ajo antes de coronarlo con los huevos frescos. Foto: Magnific

Paso a paso

  1. Poner el aceite de oliva en una sartén amplia. Añadir el diente de ajo pelado, y sofreir a fuego medio hasta que esté dorado y haya soltado su aroma.
  2. Agregar la salsa de tomate, salpimentar y cocinar a fuego medio-bajo durante unos 10 minutos, hasta que la salsa reduzca ligeramente y oscurezca de color.
  3. Hacer cuatro huecos en la salsa con el dorso de una cuchara y cascar un huevo en cada uno, directamente sobre la preparación.
  4. Repartir la mozzarella troceada por encima de los huevos y la salsa. Tapar la sartén y cocinar a fuego suave durante 5 minutos, hasta que la clara esté cuajada y el queso fundido.
  5. Cortar el pan en rebanadas y tostarlas en una sartén, en el grill del horno o en la freidora de aire hasta que estén crujientes por fuera.
  6. Retirar del fuego, espolvorear con el parmesano rallado y unas hojas de albahaca fresca. Servir directamente en la sartén con las bruschette al lado.
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Carlos Dileo
Carlos Dileo

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Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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