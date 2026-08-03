comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Platense vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Platense y Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portadas Torneo Clausura tercera fecha Liga Profesional Argentina
Portadas Torneo Clausura tercera fecha Liga Profesional Argentina
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Platense choca ante Talleres, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Ciudad de Vicente López ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

Platense vs Talleres por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

3´ Córner para Talleres

Ejecuta el tiro de esquina Franco Cristaldo.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Ciudad de Vicente López, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Platense y Talleres por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Daniel Zamora.

Formación confirmada de Platense

Titulares

  • (30) Juan Pablo Cozzani
  • (31) Víctor Cuesta
  • (32) Santiago Quirós
  • (25) Juan Ignacio Saborido
  • (13) Ignacio Vázquez
  • (24) Martín Barrios
  • (26) Pablo Ferreira
  • (7) Guido Mainero
  • (18) Bautista Merlini
  • (10) Franco Zapiola
  • (43) Nicolás Retamar

Suplentes

  • (22) Nicolás Sumavil
  • (4) Agustín Lagos
  • (34) Mateo Mendia
  • (6) Eugenio Raggio
  • (3) Tomás Silva
  • (17) Felipe Bussio
  • (27) Santiago Dalmasso
  • (33) Juan Gauto
  • (5) Iván Gómez
  • (19) Héctor Bobadilla
  • (20) Luciano Giménez
  • (11) Nicolás López

Entrenador: Walter Zunino

Formación confirmada de Talleres

Titulares

  • (32) Ezequiel Unsain
  • (13) Valentín Fascendini
  • (44) Santiago Fernández
  • (6) Román Riquelme
  • (23) Gabriel Báez
  • (19) Franco Cristaldo
  • (8) Federico Fattori
  • (5) Matías Galarza
  • (37) Rick Lima Morais
  • (20) Augusto Schott
  • (77) Ronaldo Martínez

Suplentes

    Entrenador: Jorge Sampaoli

    Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

    ¿Quién transmite el partido de Platense y Talleres?

    Canales de TV y streaming por países:

    Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

    ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Platense vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026.

    Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Platense recibe a Talleres en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

    Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

    PlatenseTalleres de CórdobaTorneo ClausuraFútbol
    Sebastián Coronati
    Sebastián Coronati

    Columnista

    Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

    Notas Más leídas

    1. Sarmiento vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

      Sarmiento vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    2. Huracán vs. Atlético Tucumán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

      Huracán vs. Atlético Tucumán: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    3. Newell`s vs. Boca Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

      Newell`s vs. Boca Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    4. Boca Juniors empató 2 a 2 con Newell’s Old Boys y continúa sin ganar en el inicio del Torneo Clausura 2026

      Boca Juniors empató 2 a 2 con Newell’s Old Boys y continúa sin ganar en el inicio del Torneo Clausura 2026

    5. Torneo Clausura 2026:River Plate perdió 1 a 0 ante Rosario Central con un gol en contra de Nicolás Otamendi

      Torneo Clausura 2026: River Plate perdió 1 a 0 ante Rosario Central con un gol en contra de Nicolás Otamendi
    Lo último
    Relacionadas
    También podría interesarte
    Política

    El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Tierras antes del debate en el Senado

    El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Tierras antes del debate en el Senado

    Javier Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas

    Elecciones en Santiago del Estero:el Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios

    Reforma electoral, Ley de Propiedad Privada y cumbre de líderes de derecha:el Gobierno retoma la actividad legislativa tras el receso invernal

    Economía

    Cajeros automáticos:los nuevos límites para retirar efectivo desde agosto, banco por banco

    Cajeros automáticos: los nuevos límites para retirar efectivo desde agosto, banco por banco

    Histórica empresa láctea busca empleados tras cambiar de dueño:lista de vacantes y cómo postularse

    ANSES cambia el bono para jubilados desde el 10 de agosto:nuevo tope, monto final y quiénes lo cobran

    Jubilados y Ganancias en agosto 2026:quiénes pagan y cuál es el nuevo piso actualizado

    Internacionales

    Video:una activista neofascista española hizo el saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos

    Video: una activista neofascista española hizo el saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos

    Donald Trump advirtió que Irán tiene una “última oportunidad” para firmar “un buen acuerdo” que termine con la guerra

    ¿Podés cortar las ramas del árbol de tu vecino si invaden tu patio? Un abogado explicó qué dice la ley

    Estados Unidos acelerará la producción de componentes para los sistemas Patriot y THAAD por la creciente demanda de misiles