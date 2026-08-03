Platense vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Platense vs Talleres por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
3´ Córner para Talleres
Ejecuta el tiro de esquina Franco Cristaldo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Ciudad de Vicente López, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Platense y Talleres por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Daniel Zamora.
Formación confirmada de Platense
Titulares
- (30) Juan Pablo Cozzani
- (31) Víctor Cuesta
- (32) Santiago Quirós
- (25) Juan Ignacio Saborido
- (13) Ignacio Vázquez
- (24) Martín Barrios
- (26) Pablo Ferreira
- (7) Guido Mainero
- (18) Bautista Merlini
- (10) Franco Zapiola
- (43) Nicolás Retamar
Suplentes
- (22) Nicolás Sumavil
- (4) Agustín Lagos
- (34) Mateo Mendia
- (6) Eugenio Raggio
- (3) Tomás Silva
- (17) Felipe Bussio
- (27) Santiago Dalmasso
- (33) Juan Gauto
- (5) Iván Gómez
- (19) Héctor Bobadilla
- (20) Luciano Giménez
- (11) Nicolás López
Entrenador: Walter Zunino
Formación confirmada de Talleres
Titulares
- (32) Ezequiel Unsain
- (13) Valentín Fascendini
- (44) Santiago Fernández
- (6) Román Riquelme
- (23) Gabriel Báez
- (19) Franco Cristaldo
- (8) Federico Fattori
- (5) Matías Galarza
- (37) Rick Lima Morais
- (20) Augusto Schott
- (77) Ronaldo Martínez
Suplentes
Entrenador: Jorge Sampaoli
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Platense y Talleres?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Platense vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Platense recibe a Talleres en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Platense vs. Talleres:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Platense y Talleres por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.