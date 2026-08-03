Llega la Fiesta Provincial del Vermut con entrada gratis: el pueblo que celebra su segunda edición con grandes sorpresas

Copas de vermut listas para brindar Foto: infogourmet

La cuenta regresiva ya empezó para uno de los eventos más esperados del calendario cultural santafesino. La Fiesta Provincial del Vermut volverá a reunir a vecinos y visitantes en Villa Eloísa, que recibirá la segunda edición de esta celebración con una propuesta que combinará música, gastronomía y actividades para toda la familia.

Con entrada libre y gratuita, la jornada busca consolidarse como una de las grandes fiestas regionales vinculadas a una de las bebidas con mayor tradición en Argentina. La organización promete una experiencia pensada para disfrutar durante todo el día junto a amigos y familiares.

Cuándo es la 2ª Fiesta Provincial del Vermut en Santa Fe

La 2.ª Fiesta Provincial del Vermut se realizará el domingo 9 de agosto en Villa Eloísa, localidad ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe. La celebración reunirá artistas, emprendedores y propuestas gastronómicas en un espacio pensado para destacar la identidad local.

Copas de vermut listas para brindar Foto: infogourmet

El evento es impulsado por la Comuna de Villa Eloísa, la Secretaría de Cultura y Deportes y la Asociación Cosmopolita, con el objetivo de seguir posicionando al pueblo como referencia provincial de esta bebida.

Quiénes tocarán en la segunda edición de la fiesta provincial

Uno de los grandes atractivos será la presentación de Mario Pereyra, una de las figuras más reconocidas de la cumbia santafesina. El artista tendrá a su cargo el cierre de una jornada que promete convocar a miles de personas.

La programación también incluirá las actuaciones de Sofía Gazzaniga, Jorge “El Laucha” Calcaterra, The Joker - Tributo al Rock Nacional y Cruz del Sur junto a Mario Giamey. Además, habrá espectáculos de danza a cargo de los ballets Folklore de Mi Tierra y Hermanando Sueños.

Villa Eloísa: qué ofrece la Capital Provincial del Vermut a los visitantes

Además de la propuesta musical, la fiesta contará con espacios dedicados a la gastronomía regional, puestos de emprendedores y, por supuesto, distintas opciones vinculadas al vermut, protagonista central de la celebración.

La localidad de Villa Eloísa obtuvo el reconocimiento como Capital Provincial del Vermut, una distinción que busca destacar su vínculo con esta tradición y potenciar el turismo regional. La fiesta se presenta como una oportunidad ideal para conocer la cultura local y disfrutar de los sabores característicos de la zona.

Copas de vermut listas para brindar Foto: infogourmet

Los organizadores remarcaron que el encuentro está pensado para todas las edades y recordaron que estará prohibido el ingreso con conservadoras al predio del evento.

Dónde queda y cómo llegar a Villa Eloísa desde CABA

Villa Eloísa se encuentra en el sur de la provincia de Santa Fe, dentro del departamento Belgrano, a pocos kilómetros de ciudades como Cañada de Gómez y Armstrong.

Quienes viajen desde CABA en automóvil deberán recorrer aproximadamente 360 kilómetros, principalmente por la Ruta Nacional 9, en un trayecto que demanda alrededor de cuatro horas. La ubicación estratégica del pueblo lo convierte en una alternativa atractiva para una escapada de fin de semana que combine turismo, gastronomía y espectáculos en vivo.

El próximo 9 de agosto, la Fiesta Provincial del Vermut volverá a poner a Villa Eloísa en el centro de la escena con una celebración que apuesta por la música, los sabores regionales y el encuentro comunitario, todo con entrada gratuita.