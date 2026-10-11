Racing Club vs. Belgrano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Racing Club vs Belgrano por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
28´ Córner para Belgrano
Ejecuta el tiro de esquina Emiliano Rigoni.
28´ ¡Tiro desviado de Belgrano!
Disparo de Alexis Maldonado y el remate se va afuera.
28´ Córner para Belgrano
Ejecuta el tiro de esquina Emiliano Rigoni.
27´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ramiro Hernándes fue bloqueado por Facundo Cambeses.
27´ Córner para Belgrano
Ejecuta el tiro de esquina Emiliano Rigoni.
24´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gonzalo Escudero fue bloqueado por Manuel Vicentini.
23´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.
23´ Tarjeta amarilla para Belgrano
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Adrián Sánchez.
21´ Tarjeta amarilla para Belgrano
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ramiro Hernándes.
20´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Manuel Vicentini.
17´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Manuel Vicentini.
17´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Gastón Lodico y el remate se va afuera.
15´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
11´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Adrián Sánchez fue bloqueado por Facundo Cambeses.
9´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Ezequiel Cannavó.
5´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
5´ ¡Tiro desviado de Belgrano!
Disparo de Adrián Spörle y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Presidente Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Racing Club y Belgrano por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Racing Club
Titulares
- (25) Facundo Cambeses
- (4) Ezequiel Cannavó
- (43) Gonzalo Escudero
- (38) Mateo Martinez
- (19) Ignacio Rodríguez
- (20) Gastón Lodico
- (16) Ulises Ortegoza
- (33) Leonel Pérez
- (17) Tomás Conechny
- (32) Lautaro Díaz
- (9) Adrián Martínez
Suplentes
- (30) Matías Tagliamonte
- (14) Juan Ignacio Barinaga
- (18) Luis Espino
- (23) Nazareno Colombo
- (2) Matías Pérez
- (24) Adrián Fernández
- (5) Matías Kranevitter
- (10) Matko Miljevic
- (46) Alejandro Tello
- (11) Matías Zaracho
- (22) Elías Torres
- (7) Duván Vergara
Entrenador: Sebastián Romero
Formación confirmada de Belgrano
Titulares
- (23) Manuel Vicentini
- (17) Lisandro López
- (2) Alexis Maldonado
- (14) Leonardo Morales
- (3) Adrián Spörle
- (8) Ramiro Hernándes
- (21) Adrián Sánchez
- (20) Franco Vázquez
- (9) Lucas Passerini
- (24) Emiliano Rigoni
- (10) Lucas Zelarayán
Suplentes
- (25) Thiago Cardozo
- (26) Alcides Benitez
- (45) Agustín Falcón
- (13) Álvaro Ocampo
- (16) Federico Ricca
- (11) Francisco González Metilli
- (5) Santiago Longo
- (15) Ramiro Tulián
- (30) Gonzalo Zelarayán
- (22) Nicolás Fernández
- (37) Lautaro Gutierrez
- (53) Juan Velázquez
Entrenador: Ricardo Zielinski
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Racing Club y Belgrano?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Racing Club vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Racing Club recibe a Belgrano en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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