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Racing Club vs. Belgrano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Racing Club y Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada del partido Racing vs Belgrano por el Torneo Clausura 2026.
Racing vs Belgrano por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Racing Club choca ante Belgrano, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Presidente Perón ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:15, y tú no te lo puedes perder.

Racing Club vs Belgrano por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

28´ Córner para Belgrano

Ejecuta el tiro de esquina Emiliano Rigoni.

28´ ¡Tiro desviado de Belgrano!

Disparo de Alexis Maldonado y el remate se va afuera.

28´ Córner para Belgrano

Ejecuta el tiro de esquina Emiliano Rigoni.

27´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ramiro Hernándes fue bloqueado por Facundo Cambeses.

27´ Córner para Belgrano

Ejecuta el tiro de esquina Emiliano Rigoni.

24´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gonzalo Escudero fue bloqueado por Manuel Vicentini.

23´ Córner para Racing Club

Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.

23´ Tarjeta amarilla para Belgrano

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Adrián Sánchez.

21´ Tarjeta amarilla para Belgrano

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ramiro Hernándes.

20´ Saque de arco para Belgrano

Desde el fondo la pone en juego Manuel Vicentini.

17´ Saque de arco para Belgrano

Desde el fondo la pone en juego Manuel Vicentini.

17´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Gastón Lodico y el remate se va afuera.

15´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

11´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adrián Sánchez fue bloqueado por Facundo Cambeses.

9´ Fuera de juego en Racing Club

Posición adelantada de Ezequiel Cannavó.

5´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

5´ ¡Tiro desviado de Belgrano!

Disparo de Adrián Spörle y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Presidente Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Racing Club y Belgrano por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Formación confirmada de Racing Club

Titulares

  • (25) Facundo Cambeses
  • (4) Ezequiel Cannavó
  • (43) Gonzalo Escudero
  • (38) Mateo Martinez
  • (19) Ignacio Rodríguez
  • (20) Gastón Lodico
  • (16) Ulises Ortegoza
  • (33) Leonel Pérez
  • (17) Tomás Conechny
  • (32) Lautaro Díaz
  • (9) Adrián Martínez

Suplentes

  • (30) Matías Tagliamonte
  • (14) Juan Ignacio Barinaga
  • (18) Luis Espino
  • (23) Nazareno Colombo
  • (2) Matías Pérez
  • (24) Adrián Fernández
  • (5) Matías Kranevitter
  • (10) Matko Miljevic
  • (46) Alejandro Tello
  • (11) Matías Zaracho
  • (22) Elías Torres
  • (7) Duván Vergara

Entrenador: Sebastián Romero

Formación confirmada de Belgrano

Titulares

  • (23) Manuel Vicentini
  • (17) Lisandro López
  • (2) Alexis Maldonado
  • (14) Leonardo Morales
  • (3) Adrián Spörle
  • (8) Ramiro Hernándes
  • (21) Adrián Sánchez
  • (20) Franco Vázquez
  • (9) Lucas Passerini
  • (24) Emiliano Rigoni
  • (10) Lucas Zelarayán

Suplentes

  • (25) Thiago Cardozo
  • (26) Alcides Benitez
  • (45) Agustín Falcón
  • (13) Álvaro Ocampo
  • (16) Federico Ricca
  • (11) Francisco González Metilli
  • (5) Santiago Longo
  • (15) Ramiro Tulián
  • (30) Gonzalo Zelarayán
  • (22) Nicolás Fernández
  • (37) Lautaro Gutierrez
  • (53) Juan Velázquez

Entrenador: Ricardo Zielinski

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Racing Club y Belgrano?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Racing Club vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Racing Club recibe a Belgrano en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Racing ClubBelgrano CBATorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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