Leonardo Nardini visitó Suipacha y comenzó a recorrer la provincia luego de anunciar su candidatura. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

Luego de anunciar su precandidatura a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, inició una recorrida por distintos distritos bonaerenses. En Suipacha mantuvo una reunión de trabajo con el intendente local Juan Luis Mancini y posteriormente, acompañado por el diputado provincial Luis Vivona, participó de la segunda edición de Suipacha Gourmet, un encuentro que pone en valor la producción local, la gastronomía y el turismo de cercanía.

Leonardo Nardini visitó Suipacha y comenzó a recorrer la provincia luego de anunciar su candidatura. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

Durante la recorrida por los diferentes stands de la exposición, Nardini resaltó el valor de las economías regionales en el desarrollo económico de la provincia y la importancia de promover encuentros como este.

“Estamos muy contentos de estar en Suipacha, el corazón de la producción del queso junto a muchos actores de la comunidad suipachense que nos dieron la posibilidad de conocer este hermoso lugar que tiene una potencialidad enorme, entendiendo que la producción artesanal también genera empleo y un corredor turístico muy importante para promover la producción y el desarrollo de las economías regionales”, dijo.

El evento incluyó un Salón de Quesos y Vinos, degustaciones guiadas, clases magistrales y una amplia propuesta gastronómica y cultural para vecinos y visitantes, consolidando a Suipacha como un distrito bonaerense con fuerte vinculación al miniturismo gastronómico.

En agosto pasado, Nardini ya había tenido la oportunidad de conocer a algunos de los productores suipachenses que participaron con sus emprendimientos durante la última Feria del Vino realizada en el futuro Polo Gastronómico de Malvinas Argentinas, evento que también busca potenciar la producción, el turismo y el desarrollo económico provincial.

Leonardo Nardini visitó Suipacha y comenzó a recorrer la provincia luego de anunciar su candidatura. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

Además, reafirmó la importancia de sostener herramientas de financiamiento para los pequeños y medianos productores y apuntó al rol que busca desde el Banco Provincia para acompañar el crecimiento de quienes invierten, generan empleo y agregan valor en cada rincón bonaerense.

“Es fundamental el acompañamiento para que todos puedan seguir por este sendero de producción y expansión, así como la articulación con otros distritos de la provincia para seguir promoviendo las gastronomías locales, la producción y el turismo”, afirmó.

Leonardo Nardini visitó Suipacha y comenzó a recorrer la provincia luego de anunciar su candidatura. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

La propuesta reunió a productores y emprendedores de distintos rubros, con especial protagonismo de la actividad láctea que caracteriza históricamente al distrito.

Además de los tradicionales quesos de la región, participaron elaboradores de nuez pecán, arándanos, alfajores y cerveza artesanal locales y productores de distritos vecinos, en una iniciativa que promueve el agregado de valor, genera oportunidades para las economías regionales y fortalece el desarrollo local.

“Es lindo volver a conectar con las personas como lo hacía como ministro provincial. Argentinas y argentinos que quieren progresar, que más allá de la situación difícil, social y económica, todos los días le ponen el corazón y se levantan a la mañana para salir adelante, para tratar de progresar, para buscar perspectivas de un futuro mejor. Eso es lo que necesitamos tanto en un municipio como Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en la Argentina, y nosotros somos un eslabón más en esa cadena que necesitamos para empujar el país que todos soñamos”, concluyó.

De esta manera Nardini dió inicio a la recorrida por distintos municipios bonaerenses, con eje en la producción, el trabajo y el fortalecimiento de las economías regionales como herramientas fundamentales para impulsar el desarrollo de la Provincia.