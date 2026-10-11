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Rosario Central vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Rosario Central y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada del partido Rosario Central vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026.
Rosario Central vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Rosario Central y Independiente Riv. (M) válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

Rosario Central vs Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Rosario Central vs. Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Rosario Central recibe a Independiente Riv. (M) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Rosario CentralIndependiente RivadaviaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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