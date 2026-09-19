Salió a la luz una actualización de la salud de Mirtha Legrand: “Encontraron la bacteria”

Mirtha Legrand. Foto: Instagram @mirthalegrand.

Mirtha Legrand presentó una leve mejoría en su estado de salud durante las últimas horas mientras permanece internada en el Sanatorio Mater Dei. La conductora de 99 años había ingresado nuevamente al centro médico el viernes 18 de septiembre por un cuadro compatible con una neumopatía.

La nueva información fue difundida por Ángel de Brito, quien compartió a través de sus redes sociales algunos detalles sobre la evolución de la conductora. Según indicó el conductor de LAM, los médicos lograron identificar la bacteria que estaría vinculada con el cuadro y comenzaron un tratamiento con antibióticos.

“Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, escribió De Brito al referirse a las últimas novedades sobre la salud de Mirtha.

El dato se dio a conocer luego de que la conductora atravesara una nueva internación apenas cinco días después de haber recibido el alta médica. En esta oportunidad, el Mater Dei informó que Mirtha ingresó para realizarse estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo los controles correspondientes.

Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand

Hasta el momento, el sanatorio no emitió un nuevo parte médico que confirme oficialmente los detalles difundidos por De Brito. El último comunicado de la institución señaló que la conductora presentaba un cuadro compatible con una neumopatía y que permanecería internada para completar los estudios y el tratamiento.

La identificación de una bacteria permitiría a los médicos avanzar con un tratamiento antibiótico específico, de acuerdo con la información difundida por el periodista. Además, De Brito señaló que Mirtha logró recuperar la hidratación, otro de los puntos destacados en su actualización.

Flores favoritas de Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

La conductora continúa internada y bajo seguimiento médico en el Sanatorio Mater Dei, acompañada por sus familiares más cercanos. Durante la jornada, su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale estuvieron entre las personas que se acercaron a verla.

Por el momento, el próximo parte médico oficial está previsto para el lunes 21 de septiembre, siempre que no surjan cambios en su estado de salud.