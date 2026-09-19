Milei y Bullrich volverán a verse tras la tensión por Discapacidad: qué se espera de la reunión de Gabinete

Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Presidencia

Javier Milei y Patricia Bullrich volverán a compartir una reunión formal este lunes 21 de septiembre en la Casa Rosada, después de una semana marcada por las diferencias en torno al capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027. El encuentro de Gabinete está previsto para las 10 de la mañana y hasta el momento, ambos tienen previsto asistir.

Bullrich no volvió a mantener una conversación específica con Milei sobre el conflicto desde que expuso sus diferencias con el Gobierno. En la Casa Rosada, mientras tanto, buscan bajar el nivel de confrontación y evitar que la disputa se transforme en una ruptura dentro del oficialismo.

Además, la reunión tendrá un componente legislativo: el Gobierno necesita ordenar las negociaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales para modificar el capítulo de Discapacidad y al mismo tiempo avanzar con otros proyectos que considera prioritarios.

Cómo comenzó la tensión por Discapacidad

El conflicto se inició cuando Bullrich cuestionó que no fue informada sobre las modificaciones al régimen de Discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027. La senadora había participado previamente de una reunión de la mesa política del oficialismo en la que se habían repasado distintos aspectos económicos del proecto. Según su planteo, los artículos referidos a Discapacidad no habían formado parte de esa discusión.

Las críticas alcanzaron al Ministerio de Economía. Bullrich pidió que “no la tomen por tonta” y sostuvo que la falta de información había complicado las negociaciones que el oficialismo mantenía con sus aliados parlamentarios.

El episodio expuso diferencias sobre el funcionamiento de la mesa política y sobre el nivel de coordinación entre Economía, la conducción parlamentaria y los dirigentes que participan de las negociaciones legislativas. La discusión por el Presupuesto obligó al Gobierno a revisar parte del capítulo cuestionado.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

Qué hará el Gobierno con el capítulo de Discapacidad

La Casa Rosada decidió revisar los artículos vinculados con Discapacidad y retomar las conversaciones con los bloques aliados.El Ejecutivo mantiene como objetivo evitar una prórroga de la Emergencia en Discapacidad durante 2027, pero aceptó modificar parte del texto y negociar mayores fondos para alcanzar un acuerdo con el PRO, la UCR y bloques provinciales.

El Gobierno busca que el nuevo texto tenga respaldo suficiente en las comisiones antes de que el proyecto avance hacia el recinto. La discusión se da en paralelo con las conversaciones que el oficialismo ya había iniciado con sus aliados antes de que el Presupuesto ingresara al Congreso.

El cambio de estrategia también respondió a una cuestión política: las modificaciones originales habían complicado los acuerdos que el oficialismo necesitaba para avanzar con el Presupuesto.

La postura de Milei ante el video de Bullrich con una canción de Lali

La tensión tuvo un capítulo particular el viernes, cuando Bullrich publicó un video musicalizado con una canción de Lali Espósito después de sus cuestionamientos al Gobierno. Milei eligió restarle importancia al episodio: ante una consulta periodística, evitó confrontar con la senadora y sostuvo: “Escuché algunas canciones y me gustaron”.

El Presidente también planteó que no consideraba un problema que Bullrich utilizara una canción de la artista en un gesto que buscó bajar el tono del episodio.

Por qué Bullrich es importante para la agenda legislativa

La relación con Bullrich tiene un peso particular por su función como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. El oficialismo necesita sostener los acuerdos parlamentarios para avanzar con distintas iniciativas durante los próximos meses. Entre ellas aparece la suspensión de las PASO, uno de los proyectos que el Gobierno pretende aprobar antes de fin de año.

Bullrich ya había advertido que los votos necesarios para avanzar con esa iniciativa todavía no estaban garantizados. En paralelo, la conducción libertaria mantiene conversaciones con gobernadores, dirigentes del PRO y sectores de la UCR para construir acuerdos en el Congreso.

Por eso, el reencuentro entre Milei y Bullrich no estará limitado al conflicto por Discapacidad, ya que la discusión también atravesará la capacidad del oficialismo para coordinar su estrategia parlamentaria durante el tratamiento del Presupuesto y de los proyectos que busca aprobar antes de diciembre.

El presidente encabezó un nuevo encuentro en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

El lugar de Karina Milei y las versiones hacia 2027

La tensión también alcanza a sectores cercanos a Karina Milei, desde donde existen cuestionamientos a los últimos movimientos públicos de Bullrich. Al mismo tiempo, según la información que circula en distintos despachos oficiales, una ruptura entre ambas partes no aparece como una alternativa que el Gobierno esté evaluando. La presencia de Bullrich en el Senado y su capacidad para participar de las negociaciones legislativas son factores que pesan en ese escenario.

También existen especulaciones sobre el posicionamiento político de Bullrich de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Entre las posibilidades mencionadas internamente aparece una eventual candidatura a vicepresidenta junto a Milei, aunque no existe una definición formal sobre las candidaturas ni sobre el armado electoral.

Milei viajará a Estados Unidos después de la reunión de Gabinete

La reunión de Gabinete tendrá lugar pocas horas antes del viaje presidencial a Estados Unidos. Milei tiene previsto partir este lunes a las 23 hacia Nueva York, donde participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y desarrollará distintas actividades hasta el jueves. Su regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes por la mañana.