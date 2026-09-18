Leonardo Ponzio firmó como DT de River: hasta cuándo tiene contrato

Ponzio, flamante DT de River Foto: X @RiverPlate

Leonardo Ponzio firmó contrato como entrenador de River Plate después de conseguir un comienzo perfecto al frente del plantel profesional. El histórico capitán estará vinculado formalmente con la institución hasta el 31 de agosto de 2027, aunque su continuidad dependerá de los resultados deportivos.

La decisión fue tratada durante una reunión de la Comisión Directiva realizada en el estadio Monumental. La dirigencia, encabezada por el presidente Stefano Di Carlo, necesitaba regularizar la situación contractual del nuevo técnico para que pudiera continuar sentado en el banco del conjunto de Núñez.

Por qué Ponzio tuvo que firmar contrato con River

La firma responde principalmente a una cuestión reglamentaria. Las normas que regulan la actividad de los entrenadores en el fútbol argentino establecen límites para los interinatos y exigen que los vínculos profesionales tengan una duración mínima.

Por ese motivo, River debía formalizar el nuevo cargo de Leonardo Ponzio, independientemente de la evaluación futbolística que realizará la dirigencia durante los próximos meses.

Leonardo Ponzio, director técnico de River. Foto: X @RiverPlate

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2027. Sin embargo, la fecha representa una obligación contractual y no garantiza que el entrenador permanezca en el cargo hasta ese momento.

La situación de Marcelo Escudero era diferente porque ya se desempeñaba como entrenador de la Reserva. Ponzio, en cambio, cumplía otras funciones dentro de la estructura deportiva y necesitaba firmar un contrato específico como responsable del plantel profesional.

El comienzo perfecto de Leonardo Ponzio como DT

Ponzio asumió luego de la salida de Eduardo Coudet, ocurrida a fines de agosto. Lo que inicialmente apareció como una solución de emergencia comenzó a fortalecerse gracias a la inmediata respuesta del equipo.

El nuevo entrenador ganó sus primeros tres partidos y consiguió nueve puntos sobre nueve posibles. Su debut terminó con un triunfo por 3-2 ante Banfield como visitante. Luego, River venció por 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y completó la serie con una victoria por 2-1 frente a Atlético Tucumán.

Además de los resultados, la dirigencia valoró la capacidad del ídolo para recuperar la confianza del plantel. Durante sus primeros encuentros, River mostró una propuesta ofensiva, mayor intensidad y una actitud diferente.

La identificación de Ponzio con el club también facilitó su llegada a un vestuario que necesitaba una reacción inmediata.

¿El contrato asegura su continuidad en River?

La firma del contrato no garantiza la continuidad deportiva de Ponzio. La conducción del club, junto con Enzo Francescoli, seguirá evaluando el funcionamiento del equipo, el rendimiento de los futbolistas y los resultados obtenidos en las competencias locales.

Uno de los principales objetivos será conseguir la clasificación a los torneos internacionales de la próxima temporada. Si River mantiene su recuperación y avanza en el Torneo Clausura, el exmediocampista podría transformar una designación inicialmente provisoria en un proyecto de mayor duración.

En cambio, una serie de malos resultados podría reabrir la búsqueda de un entrenador. Por eso, cada partido será determinante para definir el futuro del banco de River.

De capitán histórico a entrenador del primer equipo

La llegada de Ponzio al banco tiene un fuerte valor simbólico. El exmediocampista construyó una relación especial con River durante sus dos etapas como jugador.

Con la camiseta millonaria disputó 358 partidos, convirtió diez goles y entregó 16 asistencias. También conquistó 17 títulos y comparte con Jonatan Maidana el récord de futbolista con más trofeos obtenidos en la historia de la institución.

Leonardo Ponzio, director técnico de River. Foto: X @RiverPlate

Después de retirarse, el León continuó vinculado al club. En noviembre de 2022 se incorporó a la Secretaría Técnica y posteriormente trabajó como nexo entre las divisiones juveniles y la Reserva.

Esa experiencia le permitió conocer desde adentro la estructura futbolística antes de recibir la oportunidad de conducir al plantel profesional.

El desafío que definirá el futuro de Ponzio

Ponzio superó con resultados su primer examen, pero ahora deberá sostener el rendimiento. Con el contrato registrado y sin la etiqueta formal de interino, tendrá que administrar las expectativas y demostrar que puede encabezar un proyecto competitivo.

El arranque perfecto le dio respaldo, confianza y tiempo. Sin embargo, su verdadera confirmación llegará si River sostiene su crecimiento y alcanza los objetivos previstos para el cierre de la temporada.

El histórico capitán ya respondió ante una situación de urgencia. Ahora tiene por delante el desafío más importante: demostrar que también puede convertirse en el entrenador definitivo de River Plate.