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Avanza el nuevo Monumental: River presentó ante la Justicia el plan para techar y ampliar el estadio

La dirigencia del Millonario expuso ante jueces, fiscales y funcionarios judiciales los detalles del proyecto que prevé una nueva bandeja perimetral de 360 grados, una cubierta sobre las tribunas y una ampliación que elevará la capacidad del estadio hasta los 101.000 espectadores.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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River Plate prepara un nuevo naming para el Estadio Monumental
River Plate prepara un nuevo naming para el Estadio Monumental Foto: Wikipedia
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River Plate avanzó con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia al presentar formalmente ante jueces, fiscales y funcionarios judiciales el plan de remodelación del estadio Monumental, una iniciativa que busca ampliar la capacidad del recinto, incorporar un techo integral y modernizar distintas áreas del escenario de Núñez.

La exposición se realizó en el marco de los encuentros institucionales que el club mantiene periódicamente con representantes del Poder Judicial. En esta oportunidad, el eje de la jornada estuvo puesto en el futuro del estadio y en los plazos previstos para ejecutar la obra.

Avanza el proyecto para transformar el Monumental

La presentación estuvo a cargo del vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel; el vicepresidente tercero, Mariano Taratuty; y el presidente de la Comisión de Disciplina, Juan Manuel Gallo, quienes explicaron el alcance arquitectónico, operativo e institucional del proyecto.

Obras en el Monumental. Foto: River Plate

Según detalló la dirigencia, la remodelación se desarrollará por etapas y apunta a consolidar al Monumental como uno de los principales estadios del mundo, tanto para competencias deportivas como para espectáculos masivos.

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Qué obras contempla la propuesta de River

El corazón del plan es la construcción de una nueva bandeja perimetral de 360 grados, conocida internamente como quinta bandeja, que agregará alrededor de 16.000 localidades y permitirá alcanzar una capacidad total de 101.000 espectadores.

La estructura combinará una membrana translúcida que permitirá el ingreso de luz solar con sectores metálicos destinados a reducir la propagación del sonido hacia el exterior. Ese diseño busca preservar las condiciones necesarias para el mantenimiento del césped híbrido, que requiere exposición a la luz natural.

Estadio Monumental de River Plate. Foto: X @RiverPlate

La obra sumará además nuevas áreas de circulación, espacios gastronómicos, mejoras en accesos y una renovación estética que incluirá una fachada revestida con paneles de aluminio.

Los plazos de ejecución y el impacto deportivo

Durante la exposición también se presentó el cronograma preliminar de los trabajos. La dirigencia estima un período de ejecución de 36 meses, con el objetivo de minimizar las afectaciones sobre la actividad deportiva.

De acuerdo con las proyecciones difundidas por el club, River tendría que mudar su localía en no más de tres oportunidades durante todo el proceso de construcción, una de las principales preocupaciones de socios e hinchas.

El desarrollo técnico demandará excavaciones de hasta 27 metros de profundidad, miles de metros cúbicos de hormigón y una estructura que será sostenida por 100 columnas especialmente diseñadas para el proyecto.

Las obras en el estadio Monumental que llevarán su capacidad a más de 100.000 personas.
Las obras en el estadio Monumental que llevarán su capacidad a más de 100.000 personas. Foto: Captura

Si los plazos previstos se cumplen, la transformación quedará finalizada en 2029. Con esa meta en el horizonte, River continúa sumando respaldos institucionales y avanzando en las instancias de presentación de una obra que promete modificar definitivamente la fisonomía del Monumental.

River PlateEstadio MonumentalRemodelación
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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