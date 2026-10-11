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Talleres 0 - 0 Independiente: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Estadio Mario Alberto Kempes.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada del partido Talleres vs Independiente por el Torneo Clausura 2026.
Talleres vs Independiente por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Partido finalizado en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba: Talleres 0 - 0 Independiente.

Talleres vs Independiente por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

96´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Talleres y Independiente por Torneo Clausura 2026.

93´ ¡Tiro desviado de Talleres!

Disparo de Matías Catalán y el remate se va afuera.

93´ Córner para Talleres

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Ortiz.

92´ Cambio en Independiente

Entra Felipe Tempone y sale Mateo Pérez Curci.

91´ Cambio en Independiente

Entra Leonardo Godoy y sale Santiago Arias.

91´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

87´ Fuera de juego en Independiente

Posición adelantada de Santiago Montiel.

87´ Gooool de Independiente

Nahuel Banegas marca para Independiente.

86´ Cambio en Talleres

Entra Emiliano Chiavassa y sale Rick Lima Morais.

81´ Cambio en Talleres

Entra Franco Cristaldo y sale Giovanni Baroni.

81´ Cambio en Talleres

Entra Alexandro Maidana y sale Gabriel Báez.

81´ Cambio en Independiente

Entra Lautaro Millán y sale Luciano Cabral.

78´ Fuera de juego en Talleres

Posición adelantada de Giovanni Baroni.

78´ Córner para Talleres

Ejecuta el tiro de esquina Giovanni Baroni.

76´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

76´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Santiago Montiel y el remate se va afuera.

76´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

74´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

74´ Tarjeta amarilla para Independiente

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Montiel.

71´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Iván Morales y el remate se va afuera.

69´ Cambio en Talleres

Entra Diego Valoyes y sale Valentín Depietri.

69´ Cambio en Talleres

Entra Lautaro Ortiz y sale Federico Fattori.

68´ Cambio en Independiente

Entra Iván Morales y sale Luis Ezequiel Ávila.

68´ Cambio en Independiente

Entra Josías Palais y sale Matías Abaldo.

67´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

67´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Luis Ezequiel Ávila y el remate se va afuera.

66´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

63´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

63´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Luis Ezequiel Ávila y el remate se va afuera.

63´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Valentín Depietri.

59´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

58´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

58´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Luciano Cabral y el remate se va afuera.

57´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

57´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Luciano Cabral y el remate se va afuera.

56´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

56´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luis Ezequiel Ávila fue bloqueado por Ezequiel Unsain.

54´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

54´ ¡Tiro desviado de Talleres!

Disparo de Valentín Dávila y el remate se va afuera.

51´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

46´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

46´ ¡Tiro desviado de Talleres!

Disparo de Valentín Dávila y el remate se va afuera.

45´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

45´ ¡Tiro desviado de Talleres!

Disparo de Rick Lima Morais y el remate se va afuera.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Estadio Mario Alberto Kempes!

Resumen estadístico del primer tiempo.

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Estadio Mario Alberto Kempes! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

45´ ¡Talleres se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Giovanni Baroni fue bloqueado por Rodrigo Rey.

44´ ¡Talleres se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Giovanni Baroni fue bloqueado por Rodrigo Rey.

44´ ¡Talleres se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Giovanni Baroni fue bloqueado por Sebastián Valdez.

41´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

41´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Luis Ezequiel Ávila y el remate se va afuera.

38´ Córner para Talleres

Ejecuta el tiro de esquina Giovanni Baroni.

37´ ¡Talleres se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Valentín Depietri fue bloqueado por Rodrigo Rey.

35´ ¡Tiro desviado de Talleres!

Disparo de Rick Lima Morais y el remate se va afuera.

35´ Tiro en el palo de Independiente

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Santiago Montiel pega en el palo.

31´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

31´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Nahuel Banegas y el remate se va afuera.

30´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luciano Cabral fue bloqueado por Ezequiel Unsain.

6´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mateo Pérez Curci fue bloqueado por Matías Galarza.

7´ Tarjeta amarilla para Independiente

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nahuel Banegas.

1´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

1´ ¡Tiro desviado de Talleres!

Disparo de Valentín Depietri y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Estadio Mario Alberto Kempes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Talleres y Independiente por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.

Formación confirmada de Talleres

Titulares

  • (32) Ezequiel Unsain
  • (23) Gabriel Báez
  • (4) Matías Catalán
  • (6) Román Riquelme
  • (20) Augusto Schott
  • (10) Giovanni Baroni
  • (11) Valentín Depietri
  • (8) Federico Fattori
  • (5) Matías Galarza
  • (37) Rick Lima Morais
  • (49) Valentín Dávila

Suplentes

  • (1) Santino Barbi
  • (2) Timoteo Chamorro
  • (13) Valentín Fascendini
  • (44) Santiago Fernández
  • (3) Alexandro Maidana
  • (26) Mateo Cáceres
  • (36) Emiliano Chiavassa
  • (19) Franco Cristaldo
  • (39) Lautaro Ortiz
  • (15) Juan Sforza
  • (31) Bruno Trey
  • (7) Diego Valoyes

Entrenador: Omar De Felippe

Formación confirmada de Independiente

Titulares

  • (33) Rodrigo Rey
  • (4) Santiago Arias
  • (35) Juan Arrayago
  • (5) Nahuel Banegas
  • (36) Sebastián Valdez
  • (19) Matías Abaldo
  • (10) Luciano Cabral
  • (23) Iván Marcone
  • (7) Santiago Montiel
  • (16) Mateo Pérez Curci
  • (6) Chimy Ávila

Suplentes

  • (77) Santiago Mele
  • (2) Franco Calderón
  • (13) Juan Manuel Fedorco
  • (29) Leonardo Godoy
  • (39) Ramiro Martino
  • (20) Facundo Cruz
  • (32) David Martínez
  • (14) Lautaro Millán
  • (30) Tomás Parmo
  • (9) Iván Morales
  • (24) Josías Palais
  • (34) Felipe Tempone

Entrenador: Jádson Viera

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Talleres y Independiente?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Talleres vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Talleres recibe a Independiente en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Talleres de CórdobaIndependiente (CAI)Torneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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