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A mediados de 2025, un arqueólogo aficionado encontró 934 monedas romanas en un campo de Alemania: pesaban 3,1 kilos y llevaban casi 2.000 años enterradas

El detector de metales continuó emitiendo señales después de encontrar las primeras 15 piezas. El descubrimiento permitió recuperar el mayor tesoro monetario de la época del emperador Adriano hallado en Alemania.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Tesoro romano
Actualmente, se encuentran protegidas y fueron presentadas en el LVR-LandesMuseum Bonn Foto: Gestión del Patrimonio Arqueológico en Renania
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Una búsqueda autorizada con detector de metales terminó en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años. En un campo cercano a Wesseling, al sur de Colonia, el aficionado a la arqueología Oliver Riedl encontró 934 denarios romanos de plata que llevaban casi dos milenios bajo tierra.

Todo comenzó con la aparición de algunas monedas aisladas. Después de recuperar 15 piezas, el detector continuaba emitiendo señales. Ante la posibilidad de que existiera algo más grande, Oliver Riedl detuvo la búsqueda y avisó a la oficina arqueológica regional.

Los especialistas realizaron una excavación controlada y recuperaron 934 monedas con un peso total de 3,1 kilogramos. Según los investigadores, es el mayor tesoro de monedas del período de Adriano descubierto hasta ahora en Alemania y el quinto más grande de esa época registrado en el mundo.

Cuándo fueron enterradas las 934 monedas romanas

La moneda más reciente fue acuñada entre los años 124 y 125 d. C., durante el gobierno del emperador Adriano, quien dirigió el Imperio romano entre 117 y 138.

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Este dato permitió establecer que el tesoro habría sido enterrado deliberadamente durante el segundo cuarto del siglo II. Sin embargo, la mayoría de las piezas pertenecen a la dinastía Flavia, que gobernó entre los años 69 y 96. Esto indica que el dinero posiblemente fue acumulado durante varias décadas.

Tesoro romano
Los especialistas sacaron un bloque de tierra con 3.1 kilos de monedas de plata enterradas hace casi 1,900 años Foto: Gestión del Patrimonio Arqueológico en Renania

Entre las monedas también apareció una pieza acuñada en 148 a. C., cuando Roma todavía era una república. Al momento de quedar bajo tierra, esa moneda tenía más de 270 años, pero aún podía utilizarse como medio de pago.

La presencia de piezas de diferentes períodos ofrece información sobre la economía romana. Las monedas antiguas no desaparecían automáticamente de circulación cuando se fabricaban nuevas emisiones. Mientras fueran reconocidas y conservaran suficiente metal, podían continuar pasando de una persona a otra.

Cuánto valía el tesoro encontrado en Alemania

Establecer una equivalencia con el dinero actual resulta complejo, pero la paga de los soldados romanos permite dimensionar la fortuna. Un legionario cobraba aproximadamente 300 denarios por año, aunque cerca de la mitad se destinaba a alimentos y equipamiento.

Según la investigadora Rahel Otte, un soldado debía ahorrar durante aproximadamente seis años todo su ingreso disponible para reunir una cantidad semejante. Esto no significa que el propietario haya sido militar: también pudo pertenecer a un comerciante, un terrateniente o una familia relacionada con alguna explotación rural de la región.

Por qué su propietario nunca regresó por las monedas

Los investigadores creen que el dueño decidió esconder sus ahorros para mantenerlos seguros. En el mundo romano no existían bancos con las características actuales, por lo que enterrar el dinero en recipientes era una práctica utilizada para protegerlo de robos, guerras o períodos de inestabilidad.

Las monedas habían sido guardadas dentro de una vasija de cerámica acompañada por restos de paja. Los arqueólogos extrajeron el depósito en bloque y lo estudiaron con rayos X antes de separar las piezas, lo que permitió conservar información sobre su disposición original.

Tesoro romano
Con un detector de metales encontró 15 monedas romanas en un campo de Alemania Foto: Gestión del Patrimonio Arqueológico en Renania

El misterio es por qué nadie volvió a buscar la fortuna. El arqueólogo Erich Classen planteó que el propietario pudo haber muerto antes de recuperarla o sin contarle a otra persona dónde estaba escondida. Casi dos mil años después, su identidad continúa siendo desconocida.

Actualmente, las 934 monedas romanas se encuentran protegidas y fueron presentadas en el LVR-LandesMuseum Bonn, en Bonn. Más allá del valor de la plata, el conjunto representa una ventana excepcional a la economía, los temores y la vida cotidiana de una persona que enterró su fortuna convencida de que algún día regresaría por ella.

HistoriaTesoroMonedas
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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