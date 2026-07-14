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Partidazo por las semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España: ¿cómo está el historial?

El único antecedente por Mundiales data de hace 20 años y sorprendió por el resultado.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Mbappé vs. Yamal, partidazo en las semifinales del Mundial 2026.
Mbappé vs. Yamal, partidazo en las semifinales del Mundial 2026. Foto: REUTERS.
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La semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España promete ser uno de los partidos más atractivos del torneo. Dos de las principales potencias del fútbol europeo volverán a enfrentarse en un duelo con una rica historia, lo que enciende la adrenalina en estas instancias decisivas de la Copa del Mundo con el aliciente de que uno de los dos podría llegar a ser el rival de Argentina, si es que llega a la final.

Aunque el historial general favorece a España, Francia conserva un antecedente muy especial: el único enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo terminó con clasificación para los “Bleus”.

Kylian Mbappé festeja su gol de penal ante Marruecos.
Kylian Mbappé, una de las figuras de Francia. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El historial entre Francia y España

A lo largo de la historia, franceses y españoles se enfrentaron en 38 oportunidades. Los números muestran una ventaja para España, que consiguió 18 victorias, mientras que Francia ganó 13 partidos. Además, se registraron siete empates.

En los últimos años, el dominio ha sido claramente español. La Roja ganó los dos cruces más recientes y ambos fueron en instancias eliminatorias. El primero ocurrió en las semifinales de la Eurocopa 2024, cuando España remontó el marcador para imponerse por 2-1 gracias a los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, logrando el pase a la final.

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Lamine Yamal, fugura de España. Foto: REUTERS

El segundo fue en las semifinales de la UEFA Nations League 2025, en un partido inolvidable que terminó 5-4 para los españoles. España llegó a estar arriba por 5-1, pero Francia reaccionó sobre el final y estuvo cerca de igualarlo.

El único Francia vs. España en un Mundial

Pese a su extensa historia y a ser protagonistas habituales de los Mundiales, Francia y España solo se cruzaron una vez en la máxima cita del fútbol: fue en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006.

España llegaba como una de las revelaciones del torneo tras finalizar primera en su grupo, mientras que Francia había avanzado con dudas luego de empatar frente a Suiza y Corea del Sur antes de vencer a Togo.

Zinedine Zidane en el Mundial 2006. Foto: El Mundo.

El encuentro comenzó favorable para los españoles gracias al gol de David Villa, de penal. Sin embargo, la experiencia francesa terminó marcando la diferencia. Los goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane sellaron la remontada y la victoria por 3-1, resultado que eliminó a España del campeonato.

Francia continuó su camino hasta la final de aquel Mundial, donde cayó por penales frente a Italia tras el recordado partido que terminó con la expulsión de Zidane.

Cómo es el historial entre Francia y España previo a la semifinal del Mundial 2026

  • Partidos disputados: 38
  • Victorias de España: 18
  • Victorias de Francia: 13
  • Empates: 7
Mundial 2026Selección EspañaSelección Francia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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