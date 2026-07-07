Fixture Mundial 2026: todos los partidos del martes 7 de julio por los octavos de final, horarios y dónde verlos

Lionel Messi y Scaloni; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 sigue su rumbo con los octavos de final, que este lunes 6 de julio nos regala dos partidos, en los que jueganArgentina, Egipto, Suiza y Colombia. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este martes 7 de julio

Este martes 7 de julio juegan Argentina v Egipto y Suiza vs Colombia.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Argentina vs Egipto - 13:00hs - Atlanta Stadium

Suiza vs Colombia - 17:00hs - BC Place Vanouver

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Argentina vs Egipto : TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Suiza vs Colombia: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Argentina y Egipto a los octavos de final del Mundial 2026

Argentina terminó 1° del Grupo J con 9 puntos y viene de ganarle 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo extra por los 16avos de final.

Por su parte, Egipto quedó 2° del Grupo G con 5 unidades y en los 16avos de final le ganó 4 a 2 por penales a Austria, tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos.

Australia vs Egipto por los 16avos de final. Foto: REUTERS

Cuándo y contra quién juega el ganador de Argentina vs Egipto en los cuartos de final

El ganador del duelo entre Argentina y Egipto jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Suiza y Colombia, el sábado 11 de julio a las 22:00hs en el Kansas City Stadium.

Cómo llegaron Suiza y Colombia a los octavos de final del Mundial 2026

Suiza terminó 1° del Grupo B con 7 puntos y viene de ganarle 2 a 0 a Argelia por los 16avos de final.

Por su parte, Colombia quedó 1° del Grupo K con 7 unidades y en los 16avos de final le ganó 1 a 0 a Ghana.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Suiza vs Colombia en los cuartos de final

El ganador del duelo entre Suiza y Colombia jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Argentina y Egipto, el sábado 11 de julio a las 22:00hs en el Kansas City Stadium.

Octavos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

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