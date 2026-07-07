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Fixture Mundial 2026: todos los partidos del martes 7 de julio por los octavos de final, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo sigue su rumbo con los 8vos y este martes 7 de julio se juegan dos encuentros, con Argentina, Egipto, Suiza y Colombia como protagonistas. Conocé cómo ver los partidos en vivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Messi y Scaloni; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Lionel Messi y Scaloni; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final. Foto: REUTERS
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El Mundial 2026 sigue su rumbo con los octavos de final, que este lunes 6 de julio nos regala dos partidos, en los que jueganArgentina, Egipto, Suiza y Colombia. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este martes 7 de julio

Este martes 7 de julio juegan Argentina v Egipto y Suiza vs Colombia.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Argentina vs Egipto - 13:00hs - Atlanta Stadium
  • Suiza vs Colombia - 17:00hs - BC Place Vanouver

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Argentina vs Egipto: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Suiza vs Colombia: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Argentina y Egipto a los octavos de final del Mundial 2026

Argentina terminó 1° del Grupo J con 9 puntos y viene de ganarle 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo extra por los 16avos de final.

Por su parte, Egipto quedó 2° del Grupo G con 5 unidades y en los 16avos de final le ganó 4 a 2 por penales a Austria, tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos.

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Australia vs Egipto por los 16avos de final. Foto: REUTERS

Cuándo y contra quién juega el ganador de Argentina vs Egipto en los cuartos de final

El ganador del duelo entre Argentina y Egipto jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Suiza y Colombia, el sábado 11 de julio a las 22:00hs en el Kansas City Stadium.

Cómo llegaron Suiza y Colombia a los octavos de final del Mundial 2026

Suiza terminó 1° del Grupo B con 7 puntos y viene de ganarle 2 a 0 a Argelia por los 16avos de final.

Por su parte, Colombia quedó 1° del Grupo K con 7 unidades y en los 16avos de final le ganó 1 a 0 a Ghana.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Suiza vs Colombia en los cuartos de final

El ganador del duelo entre Suiza y Colombia jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Argentina y Egipto, el sábado 11 de julio a las 22:00hs en el Kansas City Stadium.

Octavos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26.

Mundial 2026Selección Estados UnidosSelección EspañaSelección PortugalSelección Bélgica
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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