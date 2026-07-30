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O'Higgins 3 - 4 Boca Juniors: así fue la victoria por penales en la Copa Sudamericana 2026

Terminó el partido en El Teniente.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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O'Higgins vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026.
O'Higgins vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio El Teniente de Rancagua: O'Higgins 1 - 0 Boca Juniors (3-4 en penales).

O'Higgins vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

Goool de Boca Juniors

¡Gol de Lautaro Blanco! El arquero no pudo contener el balón.

90´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre O'Higgins y Boca Juniors por Copa Sudamericana 2026.

Goool de O'Higgins

¡Gol de Miguel Brizuela! El arquero no pudo contener el balón.

90´ Tarjeta amarilla para O'Higgins

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Omar Carabalí.

Penal atajado por O'Higgins

Tomás Aranda patea el penal, pero Omar Carabalí controla el balón!

Penal atajado por Boca Juniors

Luis Pávez patea el penal, pero Álvaro Montero controla el balón!

Goool de Boca Juniors

¡Gol de Nicolás Figal! El arquero no pudo contener el balón.

Penal desviado por O'Higgins

¡Fuera! Thiago Vecino patea desviado!

Goool de Boca Juniors

¡Gol de Miguel Ángel Merentiel! El arquero no pudo contener el balón.

Goool de O'Higgins

¡Gol de Arnaldo Castillo! El arquero no pudo contener el balón.

Goool de Boca Juniors

¡Gol de Leandro Paredes! El arquero no pudo contener el balón.

Goool de O'Higgins

¡Gol de Francisco González! El arquero no pudo contener el balón.

Penales

Inicia la tanda de penales

94´ Termina la segunda mitad

Tiempo reglamentario cumplido. ¡Nos vamos al alargue!

92´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

92´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por Omar Carabalí.

91´ Tarjeta amarilla para O'Higgins

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Felipe Faúndez.

90´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

90´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Ayrton Costa y el remate se va afuera.

89´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

89´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por Omar Carabalí.

86´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

85´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Milton Delgado y el remate se va afuera.

83´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Thiago Vecino fue bloqueado por Álvaro Montero.

82´ Tarjeta amarilla para O'Higgins

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás Avilés.

81´ Córner para O'Higgins

Ejecuta el tiro de esquina Luis Pávez.

79´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Leonel Flores.

78´ Cambio en O'Higgins

Entra Thiago Vecino y sale Martín Sarrafiore.

78´ Cambio en O'Higgins

Entra Tomás Avilés y sale Juan Leiva.

76´ Tiro en el palo de Boca Juniors

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Leonel Flores pega en el palo.

75´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por Felipe Faúndez.

75´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Miguel Brizuela.

73´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Francisco González fue bloqueado por Nicolás Figal.

72´ Gooool de O'Higgins

Francisco González marca para O'Higgins.

71´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

69´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Tomás Aranda y el remate se va afuera.

69´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Francisco González fue bloqueado por Álvaro Montero.

68´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Leandro Paredes.

68´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolás Figal.

66´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

65´ ¡Tiro desviado de O'Higgins!

Disparo de Miguel Brizuela y el remate se va afuera.

64´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Leandro Lozano.

62´ Cambio en O'Higgins

Entra Bastián Yáñez y sale Bryan Rabello.

59´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

56´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

56´ Cambio en Boca Juniors

Entra Leonel Flores y sale Sebastián Villa.

56´ ¡Tiro desviado de O'Higgins!

Disparo de Miguel Brizuela y el remate se va afuera.

55´ Córner para O'Higgins

Ejecuta el tiro de esquina Bryan Rabello.

54´ ¡Tiro desviado de O'Higgins!

Disparo de Arnaldo Castillo y el remate se va afuera.

49´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

49´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.

48´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el El Teniente!

Resumen estadístico del primer tiempo.

48´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el El Teniente! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

48´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

47´ ¡Tiro desviado de O'Higgins!

Disparo de Martín Sarrafiore y el remate se va afuera.

47´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Bryan Rabello fue bloqueado por Leandro Lozano.

38´ Fuera de juego en O'Higgins

Posición adelantada de Arnaldo Castillo.

36´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

33´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Tomás Aranda y el remate se va afuera.

31´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Miguel Ángel Merentiel y el remate se va afuera.

31´ Córner para O'Higgins

Ejecuta el tiro de esquina Bryan Rabello.

31´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Arnaldo Castillo fue bloqueado por Ayrton Costa.

30´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Miguel Brizuela fue bloqueado por Álvaro Montero.

26´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

22´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

20´ Córner para O'Higgins

Ejecuta el tiro de esquina Bryan Rabello.

19´ ¡O'Higgins se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Francisco González fue bloqueado por Leandro Lozano.

16´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

14´ Saque de arco para O'Higgins

Desde el fondo la pone en juego Omar Carabalí.

12´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

12´ ¡Tiro desviado de O'Higgins!

Disparo de Arnaldo Castillo y el remate se va afuera.

11´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Milton Delgado fue bloqueado por Alan Robledo.

10´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Milton Delgado fue bloqueado por Luis Pávez.

9´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por Felipe Ogaz.

3´ ¡Tiro desviado de O'Higgins!

Disparo de Felipe Faúndez y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el El Teniente, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de O'Higgins y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Wilmar Roldán.

Formación confirmada de O'Higgins

Titulares

  • (31) Omar Carabalí
  • (33) Miguel Brizuela
  • (3) Felipe Faúndez
  • (6) Luis Pávez
  • (22) Alan Robledo
  • (11) Juan Leiva
  • (7) Martín Sarrafiore
  • (8) Felipe Ogaz
  • (10) Bryan Rabello
  • (9) Arnaldo Castillo
  • (24) Francisco González

Suplentes

  • (1) Jorge Peña
  • (17) Tomás Avilés
  • (20) Leandro Díaz
  • (21) Nicolás Garrido
  • (2) Cristián Morales
  • (27) José Movillo
  • (14) Martín Maturana
  • (26) Rodrigo Godoy
  • (18) Esteban Moreira
  • (30) Joaquín Tapía
  • (32) Thiago Vecino
  • (29) Bastián Yáñez

Entrenador: Lucas Bovaglio

Formación confirmada de Boca Juniors

Titulares

  • (1) Álvaro Montero
  • (3) Lautaro Blanco
  • (32) Ayrton Costa
  • (4) Nicolás Figal
  • (17) Leandro Lozano
  • (25) Santiago Ascacíbar
  • (18) Milton Delgado
  • (5) Leandro Paredes
  • (10) Tomás Aranda
  • (16) Miguel Ángel Merentiel
  • (22) Sebastián Villa

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (2) Lautaro Di Lollo
  • (24) Dylan Gorosito
  • (26) Marco Pellegrino
  • (15) Williams Alarcón
  • (27) Malcom Braida
  • (23) Camilo Rey Domenech
  • (11) Ángel Romero
  • (20) Alan Velasco
  • (21) Kevin Zenón
  • (19) Leonel Flores
  • (9) Milton Giménez

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de O'Higgins y Boca Juniors?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de O'Higgins vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. O'Higgins recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

O'HigginsBoca JuniorsCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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