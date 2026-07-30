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Caracas 0 - 3 Santa Fe: así fue la derrota en la Copa Sudamericana 2026

Terminó el partido en Olímpico de la UCV.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Caracas vs Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026.
Caracas vs Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Olímpico de la UCV de Caracas: Caracas 0 - 3 Santa Fe.

Caracas vs Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

92´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Caracas y Santa Fe por Copa Sudamericana 2026.

91´ ¡Caracas se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Wilfred Correa fue bloqueado por Andrés Mosquera.

91´ Tarjeta amarilla para Santa Fe

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jhojan Torres.

89´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

89´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Eduardo Enrique Fereira Peñaranda y el remate se va afuera.

89´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maximiliano Lovera fue bloqueado por Jesús Yéndis.

88´ Tarjeta amarilla para Caracas

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luis Del Pino Mago.

82´ Gooool de Santa Fe

Franco Fagúndez marca para Santa Fe.

81´ Fuera de juego en Caracas

Posición adelantada de Mauricio Márquez.

80´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Alexis Zapata y el remate se va afuera.

76´ Autogol de Caracas

¡Qué mala suerte! Gol en propio arco de Ángel Figueroa para Caracas

75´ Cambio en Caracas

Entra Irving Gudiño y sale Christian Larotonda.

75´ Cambio en Caracas

Entra Mauricio Márquez y sale Jeriel De Santis.

73´ Cambio en Santa Fe

Entra Jhojan Torres y sale Kilian Toscano.

73´ Cambio en Santa Fe

Entra Luis Palacios y sale Daniel Torres.

72´ Fuera de juego en Caracas

Posición adelantada de Jeriel De Santis.

68´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

66´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Jeriel De Santis y el remate se va afuera.

65´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

64´ Cambio en Santa Fe

Entra Maximiliano Lovera y sale Omar Fernández.

64´ ¡Caracas se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jesús Yéndis fue bloqueado por Helibelton Palacios.

62´ Cambio en Caracas

Entra Ángel Figueroa y sale Michael Covea.

62´ Cambio en Caracas

Entra Juan González y sale Robert Hernández.

59´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

59´ Cambio en Santa Fe

Entra Alexis Zapata y sale Nahuel Bustos.

59´ Cambio en Santa Fe

Entra Franco Fagúndez y sale Jader Obrian.

57´ Córner para Caracas

Ejecuta el tiro de esquina Michael Covea.

57´ ¡Caracas se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Robert Hernández fue bloqueado por Andrés Mosquera.

55´ Gooool de Santa Fe

Nahuel Bustos marca para Santa Fe con asistencia de Jader Obrian.

51´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

51´ ¡Caracas se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luis Del Pino Mago fue bloqueado por Víctor Moreno.

50´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Jeriel De Santis y el remate se va afuera.

50´ Córner para Caracas

Ejecuta el tiro de esquina Michael Covea.

49´ Fuera de juego en Santa Fe

Posición adelantada de Jader Obrian.

48´ Córner para Caracas

Ejecuta el tiro de esquina Michael Covea.

45´ Cambio en Caracas

Entra Alejandro Villarreal y sale Charly Vegas.

81´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nahuel Bustos fue bloqueado por Luis Del Pino Mago.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Olímpico de la UCV!

Resumen estadístico del primer tiempo.

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Olímpico de la UCV! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

45´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

45´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Nahuel Bustos y el remate se va afuera.

41´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Christian Larotonda y el remate se va afuera.

41´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hugo Rodallega fue bloqueado por Francisco La Mantia.

41´ Córner para Caracas

Ejecuta el tiro de esquina Michael Covea.

38´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

36´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hugo Rodallega fue bloqueado por Frankarlos Benítez.

35´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

35´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Jesús Yéndis y el remate se va afuera.

34´ Córner para Caracas

Ejecuta el tiro de esquina Michael Covea.

34´ ¡Caracas se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jeriel De Santis fue bloqueado por Víctor Moreno.

32´ ¡Caracas se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Charly Vegas fue bloqueado por Andrés Mosquera.

29´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hugo Rodallega fue bloqueado por Luis Del Pino Mago.

28´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

27´ Córner para Caracas

Ejecuta el tiro de esquina Robert Hernández.

27´ Córner para Caracas

Ejecuta el tiro de esquina Robert Hernández.

27´ ¡Caracas se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Wilfred Correa fue bloqueado por Andrés Mosquera.

24´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

20´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hugo Rodallega fue bloqueado por Eduardo Enrique Fereira Peñaranda.

17´ Córner para Caracas

Ejecuta el tiro de esquina Michael Covea.

14´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Daniel Torres fue bloqueado por Francisco La Mantia.

11´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Emanuel Olivera fue bloqueado por Francisco La Mantia.

10´ ¡Caracas se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jeriel De Santis fue bloqueado por Andrés Mosquera.

5´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

4´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

4´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Wilfred Correa y el remate se va afuera.

3´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Olímpico de la UCV, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Caracas y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Anderson Daronco.

Formación confirmada de Caracas

Titulares

  • (1) Frankarlos Benítez
  • (19) Luis Del Pino Mago
  • (2) Eduardo Fereira
  • (14) Francisco La Mantia
  • (13) Jesús Yéndis
  • (33) Wilfred Correa
  • (10) Michael Covea
  • (7) Robert Hernández
  • (15) Christian Larotonda
  • (37) Charly Vegas
  • (9) Jeriel De Santis

Suplentes

  • (12) Juan Vegas
  • (41) Ángel López
  • (4) Jesús Quintero
  • (22) Ángel Figueroa
  • (8) Irving Gudiño
  • (20) Luis Maestre
  • (5) Miguel Vegas
  • (39) Alejandro Villarreal
  • (27) Juan González
  • (35) Rodhier Lezama
  • (11) Mauricio Márquez
  • (34) Chris Martinez

Entrenador: Fernando Aristeguieta

Formación confirmada de Santa Fe

Titulares

  • (1) Andrés Mosquera
  • (24) Jeison Angulo
  • (3) Víctor Moreno
  • (18) Emanuel Olivera
  • (13) Helibelton Palacios
  • (19) Nahuel Bustos
  • (16) Daniel Torres
  • (6) Kilian Toscano
  • (8) Omar Fernández
  • (77) Jader Obrian
  • (11) Hugo Rodallega

Suplentes

  • (12) Weimar Asprilla
  • (43) Jean Caicedo
  • (32) Christian Mafla
  • (4) Mateo Puerta
  • (15) Iván Scarpeta
  • (40) Martin Cuesta Palacios
  • (7) Jhojan Torres
  • (20) Yilmar Velásquez
  • (10) Alexis Zapata
  • (9) Franco Fagúndez
  • (17) Maximiliano Lovera
  • (14) Luis Palacios

Entrenador: Pablo Repetto

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Caracas y Santa Fe?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Caracas vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Caracas recibe a Santa Fe en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Caracas F.C.Independiente Santa FeCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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