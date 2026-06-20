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Países Bajos vs. Suecia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Países Bajos y Suecia por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2
Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2 Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Países Bajos recibe a Suecia por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Houston y el pitazo inicial se escuchará a las 14:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Países Bajos vs Suecia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

5´ Gooool de Países Bajos

Brian Brobbey marca para Países Bajos con asistencia de Cody Gakpo.

3´ Saque de arco para Suecia

Desde el fondo la pone en juego Kristoffer Nordfeldt.

2´ Fuera de juego en Suecia

Posición adelantada de Viktor Gyökeres.

0´ Saque de arco para Suecia

Desde el fondo la pone en juego Kristoffer Nordfeldt.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Houston, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Países Bajos y Suecia por el Mundial 2026 será arbitrado por Michael Oliver.

Formación confirmada de Países Bajos

Titulares

  • (1) Bart Verbruggen
  • (22) Denzel Dumfries
  • (15) Micky van de Ven
  • (4) Virgil van Dijk
  • (6) Jan van Hecke
  • (21) Frenkie de Jong
  • (8) Ryan Gravenberch
  • (14) Tijjani Reijnders
  • (19) Brian Brobbey
  • (11) Cody Gakpo
  • (18) Donyell Malen

Suplentes

  • (23) Mark Flekken
  • (13) Robin Roefs
  • (5) Nathan Aké
  • (2) Lutsharel Geertruida
  • (25) Jorrel Hato
  • (12) Mats Wieffer
  • (3) Marten de Roon
  • (7) Justin Kluivert
  • (20) Teun Koopmeiners
  • (16) Guus Til
  • (10) Memphis Depay
  • (17) Noa Lang
  • (9) Wout Weghorst
  • (24) Crysencio Summerville

Entrenador: Ronald Koeman

Formación confirmada de Suecia

Titulares

  • (23) Kristoffer Nordfeldt
  • (4) Isak Hien
  • (2) Gustaf Lagerbielke
  • (3) Victor Lindelöf
  • (18) Yasin Ayari
  • (21) Alexander Bernhardsson
  • (5) Gabriel Gudmundsson
  • (16) Jesper Karlström
  • (10) Benjamin Nygren
  • (17) Viktor Gyökeres
  • (9) Alexander Isak

Suplentes

  • (12) Viktor Johansson
  • (1) Jacob Widell Zetterström
  • (14) Hjalmar Ekdal
  • (6) Herman Johansson
  • (20) Eric Smith
  • (15) Carl Starfelt
  • (24) Elliot Stroud
  • (8) Daniel Svensson
  • (7) Lucas Bergvall
  • (13) Ken Sema
  • (19) Mattias Svanberg
  • (22) Besfort Zeneli
  • (26) Taha Ali
  • (11) Anthony Elanga
  • (25) Gustaf Nilsson

Entrenador: Graham Potter

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Países Bajos y Suecia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Países Bajos recibe a Suecia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección Países BajosSelección SueciaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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