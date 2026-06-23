Panamá vs. Croacia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Panamá vs Croacia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
26´ Saque de arco para Croacia
Desde el fondo la pone en juego Dominik Livakovic.
20´ Saque de arco para Panamá
Desde el fondo la pone en juego Orlando Mosquera.
15´ Saque de arco para Panamá
Desde el fondo la pone en juego Orlando Mosquera.
4´ Saque de arco para Croacia
Desde el fondo la pone en juego Dominik Livakovic.
3´ ¡Panamá se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Amir Murillo fue bloqueado por Josip Sutalo.
1´ Saque de arco para Panamá
Desde el fondo la pone en juego Orlando Mosquera.
1´ ¡Tiro desviado de Croacia!
Disparo de Luka Modric y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Toronto, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Panamá y Croacia por el Mundial 2026 será arbitrado por Pierre Atcho.
Formación confirmada de Panamá
Titulares
- (22) Orlando Mosquera
- (16) Andrés Andrade
- (2) César Blackman
- (3) José Córdoba
- (14) Carlos Harvey
- (23) Amir Murillo
- (13) Jiovany Ramos
- (11) Édgar Bárcenas
- (6) Cristian Martínez
- (7) José Rodríguez
- (17) José Fajardo
Suplentes
- (1) Luis Mejía
- (12) César Samudio
- (15) Éric Davis
- (4) Fidel Escobar
- (5) Edgardo Fariña
- (26) Jorge Gutiérrez
- (25) Roderick Miller
- (8) Adalberto Carrasquilla
- (20) Aníbal Godoy
- (24) Azarías Londoño
- (19) Alberto Quintero
- (21) César Yanis
- (10) Ismael Díaz
- (9) Tomás Rodríguez
- (18) Cecilio Waterman
Entrenador: Thomas Christiansen
Formación confirmada de Croacia
Titulares
- (1) Dominik Livakovic
- (4) Josko Gvardiol
- (3) Marin Pongracic
- (2) Josip Stanisic
- (6) Josip Sutalo
- (16) Martin Baturina
- (8) Mateo Kovacic
- (10) Luka Modric
- (26) Petar Musa
- (24) Marco Pasalic
- (14) Ivan Perisic
Suplentes
- (23) Dominik Kotarski
- (12) Ivor Pandur
- (5) Duje Caleta-Car
- (25) Martin Erlic
- (18) Kristijan Jakic
- (22) Luka Vuskovic
- (19) Toni Fruk
- (7) Nikola Moro
- (15) Mario Pasalic
- (21) Luka Sucic
- (17) Petar Sucic
- (13) Nikola Vlasic
- (11) Ante Budimir
- (9) Andrej Kramaric
- (20) Igor Matanovic
Entrenador: Zlatko Dalic
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Panamá y Croacia?
Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Panamá recibe a Croacia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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