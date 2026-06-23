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Panamá vs. Croacia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Panamá y Croacia por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Panamá - Croacia en el Mundial 2026
Panamá - Croacia en el Mundial 2026 Foto: REUTERS
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Panamá y Croacia válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 20:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Toronto de Toronto.

Panamá vs Croacia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

26´ Saque de arco para Croacia

Desde el fondo la pone en juego Dominik Livakovic.

20´ Saque de arco para Panamá

Desde el fondo la pone en juego Orlando Mosquera.

15´ Saque de arco para Panamá

Desde el fondo la pone en juego Orlando Mosquera.

4´ Saque de arco para Croacia

Desde el fondo la pone en juego Dominik Livakovic.

3´ ¡Panamá se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Amir Murillo fue bloqueado por Josip Sutalo.

1´ Saque de arco para Panamá

Desde el fondo la pone en juego Orlando Mosquera.

1´ ¡Tiro desviado de Croacia!

Disparo de Luka Modric y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Toronto, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Panamá y Croacia por el Mundial 2026 será arbitrado por Pierre Atcho.

Formación confirmada de Panamá

Titulares

  • (22) Orlando Mosquera
  • (16) Andrés Andrade
  • (2) César Blackman
  • (3) José Córdoba
  • (14) Carlos Harvey
  • (23) Amir Murillo
  • (13) Jiovany Ramos
  • (11) Édgar Bárcenas
  • (6) Cristian Martínez
  • (7) José Rodrí­guez
  • (17) José Fajardo

Suplentes

  • (1) Luis Mejía
  • (12) César Samudio
  • (15) Éric Davis
  • (4) Fidel Escobar
  • (5) Edgardo Fariña
  • (26) Jorge Gutiérrez
  • (25) Roderick Miller
  • (8) Adalberto Carrasquilla
  • (20) Aníbal Godoy
  • (24) Azarías Londoño
  • (19) Alberto Quintero
  • (21) César Yanis
  • (10) Ismael Díaz
  • (9) Tomás Rodríguez
  • (18) Cecilio Waterman

Entrenador: Thomas Christiansen

Formación confirmada de Croacia

Titulares

  • (1) Dominik Livakovic
  • (4) Josko Gvardiol
  • (3) Marin Pongracic
  • (2) Josip Stanisic
  • (6) Josip Sutalo
  • (16) Martin Baturina
  • (8) Mateo Kovacic
  • (10) Luka Modric
  • (26) Petar Musa
  • (24) Marco Pasalic
  • (14) Ivan Perisic

Suplentes

  • (23) Dominik Kotarski
  • (12) Ivor Pandur
  • (5) Duje Caleta-Car
  • (25) Martin Erlic
  • (18) Kristijan Jakic
  • (22) Luka Vuskovic
  • (19) Toni Fruk
  • (7) Nikola Moro
  • (15) Mario Pasalic
  • (21) Luka Sucic
  • (17) Petar Sucic
  • (13) Nikola Vlasic
  • (11) Ante Budimir
  • (9) Andrej Kramaric
  • (20) Igor Matanovic

Entrenador: Zlatko Dalic

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Panamá y Croacia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Panamá recibe a Croacia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección PanamáSelección CroaciaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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