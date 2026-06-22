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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del martes 23 de junio de los grupos J, K y L, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo continúa regalando partidos importantes con 5 encuentros de la segunda fecha de la fase de grupos. Entre otros, vuelven a jugar Portugal, Inglaterra, Colombia y Croacia. Además, se define el Grupo J de Argentina. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cristiano Ronaldo en el 1 a 1 de Portugal contra Congo.
Cristiano Ronaldo en el 1 a 1 de Portugal contra Congo. Foto: REUTERS
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La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este martes 23 de junio nos regala 5 partidos, entre los cuales se destacan las participaciones de Portugal, Inglaterra, Croacia y Colombia. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este martes 23 de junio

Este martes 23 de junio juegan Jordania vs Argelia por el Grupo J; Portugal vs Uzbekistán y Colombia vs RD del Congo por el Grupo K; e Inglaterra vs Ghana y Panamá vs Croacia por el Grupo L.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Jordania vs Argelia - 00:00hs - San Francisco Bay Arena Stadium
  • Portugal vs Uzbekistán - 14:00hs - Houston Stadium
  • Inglaterra vs Ghana - 17:00hs - Boston Stadium
  • Panamá vs Croacia - 20:00hs - Toronto Stadium
  • Colombia vs RD del Congo - 23:00hs - Guadalajara Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Jordania vs Argelia: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Portugal vs Uzbekistán: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Inglaterra vs Ghana: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Panamá vs Croacia: TyC Sports, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Colombia vs RD del Congo: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Juega Jordania por el Grupo J. Foto: REUTERS

Cómo está conformado el Grupo J del Mundial 2026

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Jordania y Austria.

Resultados del Grupo J del Mundial 2026

En la primera fecha, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia, mientras que Austria le ganó 3 a 1 a Jordania. En la segunda fecha, Argentina le ganó 2 a 0 a Austria.

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Posiciones del Grupo J del Mundial 2026

  1. Argentina: 6 pts en 2 partidos jugados
  2. Austria: 3 pts en 2 partidos jugados
  3. Jordania: 0 pts en 1 partido jugado
  4. Argelia: 0 pts en 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo J en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo J del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Argelia vs Austria: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Kansas City Stadium
  • Jordania vs Argentina: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Dallas Stadium

Cómo está conformado el Grupo K del Mundial 2026

El Grupo K del Mundial 2026 está conformado por Portugal, RD del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Resultados del Grupo K del Mundial 2026

En la primera fecha, Portugal empató 1 a 1 contra Congo, mientras que Colombia le ganó 3 a 1 a Uzbekistán.

Posiciones del Grupo K del Mundial 2026

  1. Colombia: 3 pts en 1 partido jugado
  2. Portugal: 1 pts en 1 partido jugado
  3. RD del Congo: 1 pts en 1 partido jugado
  4. Uzbekistán: 0 pts en 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo K en el Mundial 2026

Las próxima fecha del Grupo K del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Colombia vs Portugal: sábado 27 de junio a las 20:30hs en el Miami Stadium
  • RD del Congo vs Uzbekistán: sábado 27 de junio a las 20:30hs en el Atlanta Stadium

Cómo está conformado el Grupo L del Mundial 2026

El Grupo L del Mundial 2026 está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Resultados del Grupo L del Mundial 2026

En la primera fecha, Inglaterra le ganó 4 a 2 a Croacia, mientras que Ghana venció 1 a 0 a Panamá.

Posiciones del Grupo L del Mundial 2026

  1. Inglaterra: 3 pts en 1 partido jugado
  2. Ghana: 3 pts en 1 partido jugado
  3. Panamá: 0 pts en 1 partido jugado
  4. Croacia: 0 pts en 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo L en el Mundial 2026

Las próxima fecha del Grupo L del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Croacia vs Ghana: sábado 27 de junio a las 18:00hs en el Philadelphia Stadium
  • Panamá vs Inglaterra: sábado 27 de junio a las 18:00hs en el New York New Jersey Stadium

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026Selección JordaniaSelección ArgeliaSelección PortugalSelección UzbekistanSelección InglaterraSelección GhanaSelección CroaciaSelección PanamáSelección ColombiaSelección Congo RD
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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