Agenda Mundial 2026: todos los partidos del martes 23 de junio de los grupos J, K y L, horarios y dónde verlos

Cristiano Ronaldo en el 1 a 1 de Portugal contra Congo. Foto: REUTERS

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este martes 23 de junio nos regala 5 partidos, entre los cuales se destacan las participaciones de Portugal, Inglaterra, Croacia y Colombia. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este martes 23 de junio

Este martes 23 de junio juegan Jordania vs Argelia por el Grupo J; Portugal vs Uzbekistán y Colombia vs RD del Congo por el Grupo K; e Inglaterra vs Ghana y Panamá vs Croacia por el Grupo L.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Jordania vs Argelia - 00:00hs - San Francisco Bay Arena Stadium

Portugal vs Uzbekistán - 14:00hs - Houston Stadium

Inglaterra vs Ghana - 17:00hs - Boston Stadium

Panamá vs Croacia - 20:00hs - Toronto Stadium

Colombia vs RD del Congo - 23:00hs - Guadalajara Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Jordania vs Argelia : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Portugal vs Uzbekistán : Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Inglaterra vs Ghana : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Panamá vs Croacia : TyC Sports, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Colombia vs RD del Congo: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Juega Jordania por el Grupo J. Foto: REUTERS

Cómo está conformado el Grupo J del Mundial 2026

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Jordania y Austria.

Resultados del Grupo J del Mundial 2026

En la primera fecha, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia, mientras que Austria le ganó 3 a 1 a Jordania. En la segunda fecha, Argentina le ganó 2 a 0 a Austria.

Posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Argentina: 6 pts en 2 partidos jugados Austria: 3 pts en 2 partidos jugados Jordania: 0 pts en 1 partido jugado Argelia: 0 pts en 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo J en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo J del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Argelia vs Austria: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Kansas City Stadium

Jordania vs Argentina: sábado 27 de junio a las 23:00hs en el Dallas Stadium

Cómo está conformado el Grupo K del Mundial 2026

El Grupo K del Mundial 2026 está conformado por Portugal, RD del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Resultados del Grupo K del Mundial 2026

En la primera fecha, Portugal empató 1 a 1 contra Congo, mientras que Colombia le ganó 3 a 1 a Uzbekistán.

Posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Colombia: 3 pts en 1 partido jugado Portugal: 1 pts en 1 partido jugado RD del Congo: 1 pts en 1 partido jugado Uzbekistán: 0 pts en 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo K en el Mundial 2026

Las próxima fecha del Grupo K del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Colombia vs Portugal: sábado 27 de junio a las 20:30hs en el Miami Stadium

RD del Congo vs Uzbekistán: sábado 27 de junio a las 20:30hs en el Atlanta Stadium

Cómo está conformado el Grupo L del Mundial 2026

El Grupo L del Mundial 2026 está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Resultados del Grupo L del Mundial 2026

En la primera fecha, Inglaterra le ganó 4 a 2 a Croacia, mientras que Ghana venció 1 a 0 a Panamá.

Posiciones del Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra: 3 pts en 1 partido jugado Ghana: 3 pts en 1 partido jugado Panamá: 0 pts en 1 partido jugado Croacia: 0 pts en 1 partido jugado

Próximos partidos del Grupo L en el Mundial 2026

Las próxima fecha del Grupo L del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Croacia vs Ghana: sábado 27 de junio a las 18:00hs en el Philadelphia Stadium

Panamá vs Inglaterra: sábado 27 de junio a las 18:00hs en el New York New Jersey Stadium

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