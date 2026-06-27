Mundial 2026: Congo le ganó 3 a 1 a Uzbekistán y jugará los 16avos de final contra Inglaterra

Partido finalizado en el estadio Atlanta de Atlanta. ¿Qué indica el resultado? RD Congo 3 - Uzbekistán 1. Así las cosas, los elencos se disponen a abandonar la cancha para, desde ya, ponerse a pensar en el siguiente desafío que tendrán por Mundial 2026.
RD Congo vs Uzbekistán por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
98´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre RD Congo y Uzbekistán por Mundial 2026.
97´ Saque de arco para RD Congo
Desde el fondo la pone en juego Lionel Mpasi.
95´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
95´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Théo Bongonda y el remate se va afuera.
95´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
94´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Ngalayel Mukau y el remate se va afuera.
92´ Córner para Uzbekistán
Ejecuta el tiro de esquina Jamshid Iskanderov.
90´ Gooool de RD Congo
Yoane Wissa marca para RD Congo.
90´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Fiston Mayele y el remate se va afuera.
88´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
87´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Fiston Mayele y el remate se va afuera.
87´ Saque de arco para RD Congo
Desde el fondo la pone en juego Lionel Mpasi.
81´ Cambio en Uzbekistán
Entra Jamshid Iskanderov y sale Akmal Mozgovoy.
82´ Cambio en RD Congo
Entra Joris Kayembe y sale Arthur Masuaku.
77´ ¡RD Congo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Meschack Elia fue bloqueado por Khojiakbar Alijonov.
81´ Cambio en Uzbekistán
Entra Igor Sergeev y sale Jahongir Urozov.
80´ Saque de arco para RD Congo
Desde el fondo la pone en juego Lionel Mpasi.
77´ Gooool de RD Congo
Fiston Mayele marca para RD Congo.
76´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
75´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
74´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Fiston Mayele y el remate se va afuera.
73´ Cambio en Uzbekistán
Entra Oston Urunov y sale Abbosbek Fayzullaev.
74´ Córner para RD Congo
Ejecuta el tiro de esquina Ngalayel Mukau.
73´ Cambio en RD Congo
Entra Meschack Elia y sale Nathanaël Mbuku.
73´ Cambio en RD Congo
Entra Ngalayel Mukau y sale Samuel Moutoussamy.
72´ Cambio en RD Congo
Entra Théo Bongonda y sale Brian Cipenga.
67´ Goool de RD Congo
¡Efectivo desde los 12 pasos! Yoane Wissa anota para RD Congo tras marcar de penal.
66´ Penal para RD Congo
El árbitro marca falta de Abdukodir Khusanov y cobra la pena máxima a favor de RD Congo
63´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
63´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
61´ Tarjeta amarilla para RD Congo
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Samuel Moutoussamy.
60´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Yoane Wissa y el remate se va afuera.
59´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
57´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Fiston Mayele y el remate se va afuera.
59´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Fiston Mayele y el remate se va afuera.
58´ Cambio en Uzbekistán
Entra Azizjon Ganiev y sale Dostonbek Khamdamov.
58´ Cambio en Uzbekistán
Entra Odiljon Xamrobekov y sale Otabek Shukurov.
57´ Fuera de juego en RD Congo
Posición adelantada de Fiston Mayele.
57´ ¡RD Congo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nathanaël Mbuku fue bloqueado por Abduvokhid Nematov.
53´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
53´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Brian Cipenga y el remate se va afuera.
47´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Brian Cipenga y el remate se va afuera.
51´ Saque de arco para RD Congo
Desde el fondo la pone en juego Lionel Mpasi.
51´ Cambio en RD Congo
Entra Fiston Mayele y sale Cédric Bakambu.
50´ ¡Tiro desviado de Uzbekistán!
Disparo de Eldor Shomurodov y el remate se va afuera.
49´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
49´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Yoane Wissa y el remate se va afuera.
47´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
47´ Tarjeta amarilla para Uzbekistán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Sherzod Nasrullayev.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Atlanta!
Resumen estadístico del primer tiempo.
52´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Atlanta! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
50´ Saque de arco para RD Congo
Desde el fondo la pone en juego Lionel Mpasi.
50´ ¡Tiro desviado de Uzbekistán!
Disparo de Abbosbek Fayzullaev y el remate se va afuera.
49´ Tarjeta amarilla para RD Congo
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nathanaël Mbuku.
48´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
47´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Chancel Mbemba y el remate se va afuera.
43´ ¡RD Congo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Brian Cipenga fue bloqueado por Eldor Shomurodov.
43´ Fuera de juego en RD Congo
Posición adelantada de Cédric Bakambu.
42´ Tarjeta amarilla para Uzbekistán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Abdukodir Khusanov.
41´ Córner para RD Congo
Ejecuta el tiro de esquina Nathanaël Mbuku.
38´ Córner para Uzbekistán
Ejecuta el tiro de esquina Dostonbek Khamdamov.
34´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
30´ Fuera de juego en RD Congo
Posición adelantada de Cédric Bakambu.
29´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Abduvokhid Nematov.
28´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Yoane Wissa y el remate se va afuera.
26´ Córner para Uzbekistán
Ejecuta el tiro de esquina Abbosbek Fayzullaev.
20´ Tarjeta amarilla para RD Congo
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Noah Sadiki.
16´ Gooool de RD Congo
Nathanaël Mbuku marca para RD Congo.
13´ Córner para Uzbekistán
Ejecuta el tiro de esquina Abbosbek Fayzullaev.
9´ Gooool de Uzbekistán
Eldor Shomurodov marca para Uzbekistán con asistencia de Akmal Mozgovoy.
2´ Saque de arco para Uzbekistán
Desde el fondo la pone en juego Rustam Ashurmatov.
1´ ¡Tiro desviado de RD Congo!
Disparo de Yoane Wissa y el remate se va afuera.
0´ Fuera de juego en Uzbekistán
Posición adelantada de Eldor Shomurodov.
0´ ¡Uzbekistán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Dostonbek Khamdamov fue bloqueado por Lionel Mpasi.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Atlanta, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de RD Congo y Uzbekistán por el Mundial 2026 será arbitrado por Felix Zwayer.
Formación confirmada de RD Congo
Titulares
- (1) Lionel Mpasi
- (26) Arthur Masuaku
- (22) Chancel Mbemba
- (4) Axel Tuanzebe
- (2) Aaron Wan-Bissaka
- (7) Nathanaël Mbuku
- (8) Samuel Moutoussamy
- (14) Noah Sadiki
- (17) Cédric Bakambu
- (9) Brian Cipenga
- (20) Yoane Wissa
Suplentes
Entrenador: Sebastien Desabre
Formación confirmada de Uzbekistán
Titulares
- (12) Abduvokhid Nematov
- (3) Khojiakbar Alijonov
- (5) Rustam Ashurmatov
- (2) Abdukodir Khusanov
- (13) Sherzod Nasrullayev
- (26) Jahongir Urozov
- (22) Abbosbek Fayzullaev
- (17) Dostonbek Khamdamov
- (6) Akmal Mozgovoy
- (7) Otabek Shukurov
- (14) Eldor Shomurodov
Suplentes
Entrenador: Fabio Cannavaro
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de RD Congo y Uzbekistán?
Argentina: DGO, DSports, Flow Sports, TyC Sports 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de RD Congo vs. Uzbekistán por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. RD Congo recibe a Uzbekistán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
RD Congo vs Uzbekistán en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre RD Congo y Uzbekistán por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.