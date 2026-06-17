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Mundial 2026: quién es Lumumba, el famoso hincha del Congo que pasa los 90 minutos como “estatua” recordando a un héroe nacional

Que la Copa del Mundo 2026 tenga 48 participantes da lugar a que aparezcan selecciones poco conocidas, con historias únicas que salen a la luz debido a la magnitud del torneo. Quién es, cuál es su historia y por qué es tan importante.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lumumba, el famoso hincha del Congo.
Lumumba, el famoso hincha del Congo. Foto: REUTERS
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Que el Mundial 2026 tenga 48 participantes da lugar a que aparezcan selecciones poco conocidas, con historias únicas que salen a la luz debido a la magnitud de la Copa del Mundo. Una de ellas es la de Michel Nkuka Mboladinga, más conocido como Lumumba Vea, hincha de la República Democrática del Congo que se convirtió en todo un emblema de su país sin la necesidad de alentar de manera eufórica desde la tribuna.

Quién es Lumumba, el hincha “estatua” del Congo

Este fanático resalta sobre el resto no sólo por que siempre viste un traje de un color llamativo, sino que se caracteriza por realizar durante los 90 minutos del partido un homenaje a Patrice Lumumba, quien fue el líder del movimiento de liberación de RD Congo cuando se independizó de Bélgica.

Para el homenaje, Michel Nkuka se queda de pie en mitad de la tribuna, con el brazo derecho levantado y la palma de la mano abierta. No canta ni baila como el resto de sus alegres compatriotas, sino que pasa todo el partido parado, sin cambiar de posición, como si fuera una estatua de carne y hueso.

Cabe señalar que la pose no es una casualidad: imita -precisamente- la estatua de Lumumba en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo.

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La estatua de Lumumba en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Foto: Wikimedia Commons

La importancia de recordar a Lumumba

Para entender la importancia de este hincha famoso, se debe entender la historia del Congo. En la Conferencia de Berlín de 1884, los colonizadores europeos se repartieron África, y el rey Leopoldo II de Bélgica se quedó con el territorio que hoy es congoleño, pero que hasta hace no mucho se llamaba Zaire.

La región fue explotada por los belgas para la obtención de materiales como el marfil y el caucho mientras se llevaban a cabo castigos corporales y trabajos forzados, dejando un saldo de entre 5 y 10 millones de asesinados y mutilados.

Luego de largos años de lucha, en 1960 llegó la independencia, con Patrice Lumumba como el gran estandarte del movimiento. Se trató de un activista y luchador por los derechos humanos que logró ser el primer presidente de la República Democrática del Congo.

De todas maneras, mandato fue corto: fue derrocado tras solo cuatro meses en el cargo, y en enero de 1961 fue asesinado bajo órdenes de oficiales belgas. En la actualidad, Lumumba es recordado como un héroe nacional y como una de las grandes figuras de la historia del país africano.

Lumumba pudo participar del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La presencia de Lumumba en el Mundial 2026

Este famoso hincha se volvió viral durante la Copa África de Naciones 2025, y los propios jugadores de RD Congo le pidieron a su Federación que le permitan viajar como parte de la delegación oficial durante el Mundial 2026.

Es por ello que Lumumba está presente en la Copa del Mundo pese a que Estados Unidos suspendió visas a miles de aficionados congoleños por un brote de Ébola en la región de África Central. El mismísimo presidente Félix Tshisekedi aceptó la petición.

En esa línea, la Federación Congoleña de Fútbol incluyó al fanático en la delegación oficial para que no tenga que enfrentarse a las restricciones estadounidenses.

Por su parte, el propio Michel Nkuka explicó en reiteradas ocasiones que su objetivo no solo es acompañar a la selección congoleña, sino recordar a todo el mundo la historia de su nación, marcada por la sangre, el sudor y la lucha por su independencia.

Selección Congo RDMundial 2026Hinchas
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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