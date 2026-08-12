Santos vs. Macará: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Santos vs Macará por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Santos y Macará por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro de Santos. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Santos vs. Macará, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 13/08/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro, ubicado en Santos.

¿Por dónde ver en vivo Santos vs. Macará, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Santos y Macará se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.