Parece un pueblito de Italia, pero está en Buenos Aires: el paseo de compras al aire libre que sorprende a 30 kilómetros de CABA

Con calles adoquinadas, balcones floridos y fachadas de estilo italiano, Plaza Canning se convirtió en una de las escapadas de un día más originales cerca de CABA. Foto: Municipio Ezeiza

Quienes buscan un plan distinto cerca de la Ciudad de Buenos Aires pueden encontrarlo en Plaza Canning, un paseo comercial de estilo europeo ubicado en Ezseiza. Con fachadas de piedra, balcones repletos de flores y calles adoquinadas, el lugar ofrece una postal que remite a los tradicionales pueblos de la Toscana italiana.

A poco más de media hora de la Capital, este espacio se transformó en una opción ideal para una escapada de un día, combinando compras, gastronomía y actividades para toda la familia en un entorno que invita a caminar sin apuro.

Un paseo que recrea la esencia de los pueblos italianos

La propuesta de Plaza Canning se diferencia por su diseño arquitectónico. Arcos de medio punto, tonos ocres, puentes y detalles ornamentales crean una atmósfera que recuerda a varias localidades del centro de Italia.

Con calles adoquinadas, balcones floridos y fachadas de estilo italiano, Plaza Canning se convirtió en una de las escapadas de un día más originales cerca de CABA. Foto: Municipio Ezeiza

El complejo nació inspirado en las raíces italianas que forman parte de la historia de la zona y hoy funciona como uno de los principales puntos de encuentro de Canning, una localidad que creció con fuerza en los últimos años gracias al desarrollo residencial y comercial.

Qué hacer en Plaza Canning

Además de recorrer sus callecitas y disfrutar de la arquitectura, los visitantes encuentran una amplia oferta de locales de indumentaria, decoración, librerías y propuestas para el hogar.

También hay bares, cafeterías y restaurantes que permiten extender la visita durante varias horas. Entre las alternativas gastronómicas aparecen opciones internacionales, aunque muchos eligen los espacios dedicados a la cocina italiana para completar la experiencia.

Con calles adoquinadas, balcones floridos y fachadas de estilo italiano, Plaza Canning se convirtió en una de las escapadas de un día más originales cerca de CABA. Foto: Municipio Ezeiza

El paseo cuenta además con un teatro que renueva su cartelera con frecuencia y suma espectáculos para todas las edades durante los fines de semana y fechas especiales.

Dentro del predio funciona el Hotel Plaza Central Canning, que dispone de salones para eventos y reuniones, además de estacionamiento gratuito y espacios recreativos.

Cómo llegar a Plaza Canning desde Buenos Aires

El paseo comercial está ubicado a unos 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y puede visitarse fácilmente en una jornada.

Quienes viajen en auto desde la Ciudad de Buenos Aires deben tomar la Autopista Riccheri, continuar por la autopista hacia Cañuelas y luego incorporarse a la Ruta Provincial 58, conocida en ese tramo como avenida Mariano Castex.

También se puede llegar mediante servicios de combis que conectan el centro porteño con Canning o utilizando la línea 51 desde Constitución y las conexiones ferroviarias que llegan hasta Ezeiza.

Con calles adoquinadas, balcones floridos y fachadas de estilo italiano, Plaza Canning se convirtió en una de las escapadas de un día más originales cerca de CABA. Foto: Municipio Ezeiza

Una salida diferente para el fin de semana

Lejos de ser un destino para pasar varios días, Plaza Canning se consolidó como una de las escapadas cortas más atractivas cerca de Buenos Aires. Su combinación de paisajes inspirados en Italia, buena gastronomía y propuestas culturales permite desconectar de la rutina sin realizar un viaje largo.