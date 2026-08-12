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Cruzeiro 1 - 1 Flamengo: así fue el empate en la Copa Libertadores 2026

Terminó el partido en Governador Magalhães Pinto.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Partido finalizado en el estadio Governador Magalhães Pinto de Belo Horizonte: Cruzeiro 1 - 1 Flamengo.

Cruzeiro vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Cruzeiro y Flamengo por Copa Libertadores 2026.

89´ Saque de arco para Flamengo

Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.

89´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!

Disparo de Matheus Fellipe Costa Pereira y el remate se va afuera.

88´ Cambio en Flamengo

Entra Guillermo Varela y sale Gonzalo Plata.

88´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jorge Carrascal fue bloqueado por Otávio Costa.

85´ Saque de arco para Flamengo

Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.

84´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!

Disparo de Kaio Jorge Pinto Ramos y el remate se va afuera.

84´ Córner para Cruzeiro

Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Rojas.

83´ Cambio en Flamengo

Entra Jorge Carrascal y sale Samuel Lino.

78´ Cambio en Cruzeiro

Entra José Lucas Gomes da Silva y sale Matheus Henrique.

78´ Cambio en Cruzeiro

Entra João Costa y sale Keny Arroyo.

77´ Fuera de juego en Flamengo

Posición adelantada de Emerson Aparecido Leite De Souza Junior.

75´ Saque de arco para Flamengo

Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.

69´ Saque de arco para Cruzeiro

Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.

69´ Tarjeta amarilla para Cruzeiro

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Artur Jorge.

66´ Tiro en el palo de Flamengo

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Leonardo Rech Ortiz pega en el palo.

66´ Gooool de Flamengo

Lucas Paquetá marca para Flamengo.

65´ Tarjeta amarilla para Cruzeiro

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fabrício Bruno Soares de Faria.

64´ Cambio en Flamengo

Entra Pedro y sale Bruno Henrique.

64´ Cambio en Flamengo

Entra Lucas Paquetá y sale Giorgian De Arrascaeta.

64´ Cambio en Cruzeiro

Entra Kaique Kenji Takamura Correa y sale Wesley Teixeira.

63´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ayrton Lucas Dantas de Medeiros fue bloqueado por Otávio Costa.

59´ ¡Tiro desviado de Flamengo!

Disparo de Erick Pulgar y el remate se va afuera.

58´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Bruno Henrique fue bloqueado por Fabrício Bruno Soares de Faria.

58´ Córner para Flamengo

Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Plata.

58´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jorge Luiz Frello Jorginho fue bloqueado por Otávio Costa.

56´ ¡Cruzeiro se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Wesley Teixeira fue bloqueado por Emerson Aparecido Leite De Souza Junior.

52´ Gooool de Cruzeiro

Keny Arroyo marca para Cruzeiro.

51´ Saque de arco para Cruzeiro

Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.

49´ Saque de arco para Cruzeiro

Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.

49´ ¡Tiro desviado de Flamengo!

Disparo de Erick Pulgar y el remate se va afuera.

46´ Córner para Flamengo

Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Plata.

46´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Samuel Lino fue bloqueado por William de Asevedo Furtado.

45´ Fuera de juego en Flamengo

Posición adelantada de Bruno Henrique.

44´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Erick Pulgar fue bloqueado por Matheus Henrique.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Governador Magalhães Pinto!

Resumen estadístico del primer tiempo.

49´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Governador Magalhães Pinto! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

38´ ¡Tiro desviado de Flamengo!

Disparo de Gonzalo Plata y el remate se va afuera.

38´ Saque de arco para Cruzeiro

Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.

38´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Samuel Lino fue bloqueado por William de Asevedo Furtado.

34´ Tiro en el palo de Flamengo

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Bruno Henrique pega en el palo.

35´ Saque de arco para Cruzeiro

Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.

34´ ¡Tiro desviado de Flamengo!

Disparo de Bruno Henrique y el remate se va afuera.

34´ Saque de arco para Flamengo

Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.

30´ ¡Cruzeiro se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matheus Fellipe Costa Pereira fue bloqueado por Ayrton Lucas Dantas de Medeiros.

32´ Saque de arco para Flamengo

Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.

31´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!

Disparo de Keny Arroyo y el remate se va afuera.

29´ Tarjeta amarilla para Flamengo

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Giorgian De Arrascaeta.

25´ Saque de arco para Cruzeiro

Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.

21´ Córner para Flamengo

Ejecuta el tiro de esquina Giorgian De Arrascaeta.

21´ Córner para Flamengo

Ejecuta el tiro de esquina Giorgian De Arrascaeta.

20´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Samuel Lino fue bloqueado por Otávio Costa.

19´ Saque de arco para Cruzeiro

Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.

18´ Saque de arco para Flamengo

Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.

18´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!

Disparo de Matheus Henrique y el remate se va afuera.

17´ Córner para Cruzeiro

Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Rojas.

14´ Fuera de juego en Flamengo

Posición adelantada de Bruno Henrique.

12´ Saque de arco para Cruzeiro

Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.

10´ Tarjeta amarilla para Cruzeiro

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matheus Henrique.

6´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!

Disparo de Wesley Teixeira y el remate se va afuera.

8´ Saque de arco para Cruzeiro

Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.

6´ Saque de arco para Flamengo

Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.

3´ ¡Cruzeiro se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Kaio Jorge Pinto Ramos fue bloqueado por Leonardo Rech Ortiz.

1´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Samuel Lino fue bloqueado por Otávio Costa.

0´ ¡Tiro desviado de Flamengo!

Disparo de Gonzalo Plata y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Governador Magalhães Pinto, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Cruzeiro y Flamengo por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Formación confirmada de Cruzeiro

Titulares

  • (81) Otávio Costa
  • (12) William
  • (15) Fabrício Bruno
  • (34) Jonathan
  • (27) Gabriel Rojas
  • (10) Matheus Pereira
  • (11) Gérson
  • (8) Matheus Henrique
  • (99) Keny Arroyo
  • (19) Kaio Jorge

Suplentes

    Entrenador: Artur Jorge

    Formación confirmada de Flamengo

    Titulares

    • (1) Agustín Rossi
    • (22) Emerson Royal
    • (6) Ayrton Lucas
    • (4) Léo Pereira
    • (3) Léo Ortiz
    • (10) Giorgian De Arrascaeta
    • (21) Jorginho
    • (5) Erick Pulgar
    • (16) Samuel Lino
    • (27) Bruno Henrique
    • (19) Gonzalo Plata

    Suplentes

      Entrenador: Leonardo Jardim

      Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Cruzeiro y Flamengo?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Cruzeiro vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Cruzeiro recibe a Flamengo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Cruzeiro (Brasil)Flamengo (Brasil)Copa LibertadoresFútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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