Cruzeiro 1 - 1 Flamengo: así fue el empate en la Copa Libertadores 2026

Partido finalizado en el estadio Governador Magalhães Pinto de Belo Horizonte: Cruzeiro 1 - 1 Flamengo.
Cruzeiro vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Cruzeiro y Flamengo por Copa Libertadores 2026.
89´ Saque de arco para Flamengo
Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.
89´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!
Disparo de Matheus Fellipe Costa Pereira y el remate se va afuera.
88´ Cambio en Flamengo
Entra Guillermo Varela y sale Gonzalo Plata.
88´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jorge Carrascal fue bloqueado por Otávio Costa.
85´ Saque de arco para Flamengo
Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.
84´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!
Disparo de Kaio Jorge Pinto Ramos y el remate se va afuera.
84´ Córner para Cruzeiro
Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Rojas.
83´ Cambio en Flamengo
Entra Jorge Carrascal y sale Samuel Lino.
78´ Cambio en Cruzeiro
Entra José Lucas Gomes da Silva y sale Matheus Henrique.
78´ Cambio en Cruzeiro
Entra João Costa y sale Keny Arroyo.
77´ Fuera de juego en Flamengo
Posición adelantada de Emerson Aparecido Leite De Souza Junior.
75´ Saque de arco para Flamengo
Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.
69´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
69´ Tarjeta amarilla para Cruzeiro
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Artur Jorge.
66´ Tiro en el palo de Flamengo
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Leonardo Rech Ortiz pega en el palo.
66´ Gooool de Flamengo
Lucas Paquetá marca para Flamengo.
65´ Tarjeta amarilla para Cruzeiro
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fabrício Bruno Soares de Faria.
64´ Cambio en Flamengo
Entra Pedro y sale Bruno Henrique.
64´ Cambio en Flamengo
Entra Lucas Paquetá y sale Giorgian De Arrascaeta.
64´ Cambio en Cruzeiro
Entra Kaique Kenji Takamura Correa y sale Wesley Teixeira.
63´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ayrton Lucas Dantas de Medeiros fue bloqueado por Otávio Costa.
59´ ¡Tiro desviado de Flamengo!
Disparo de Erick Pulgar y el remate se va afuera.
58´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bruno Henrique fue bloqueado por Fabrício Bruno Soares de Faria.
58´ Córner para Flamengo
Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Plata.
58´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jorge Luiz Frello Jorginho fue bloqueado por Otávio Costa.
56´ ¡Cruzeiro se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Wesley Teixeira fue bloqueado por Emerson Aparecido Leite De Souza Junior.
52´ Gooool de Cruzeiro
Keny Arroyo marca para Cruzeiro.
51´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
49´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
49´ ¡Tiro desviado de Flamengo!
Disparo de Erick Pulgar y el remate se va afuera.
46´ Córner para Flamengo
Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Plata.
46´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Samuel Lino fue bloqueado por William de Asevedo Furtado.
45´ Fuera de juego en Flamengo
Posición adelantada de Bruno Henrique.
44´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Erick Pulgar fue bloqueado por Matheus Henrique.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Governador Magalhães Pinto!
Resumen estadístico del primer tiempo.
49´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Governador Magalhães Pinto! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
38´ ¡Tiro desviado de Flamengo!
Disparo de Gonzalo Plata y el remate se va afuera.
38´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
38´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Samuel Lino fue bloqueado por William de Asevedo Furtado.
34´ Tiro en el palo de Flamengo
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Bruno Henrique pega en el palo.
35´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
34´ ¡Tiro desviado de Flamengo!
Disparo de Bruno Henrique y el remate se va afuera.
34´ Saque de arco para Flamengo
Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.
30´ ¡Cruzeiro se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matheus Fellipe Costa Pereira fue bloqueado por Ayrton Lucas Dantas de Medeiros.
32´ Saque de arco para Flamengo
Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.
31´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!
Disparo de Keny Arroyo y el remate se va afuera.
29´ Tarjeta amarilla para Flamengo
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Giorgian De Arrascaeta.
25´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
21´ Córner para Flamengo
Ejecuta el tiro de esquina Giorgian De Arrascaeta.
21´ Córner para Flamengo
Ejecuta el tiro de esquina Giorgian De Arrascaeta.
20´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Samuel Lino fue bloqueado por Otávio Costa.
19´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
18´ Saque de arco para Flamengo
Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.
18´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!
Disparo de Matheus Henrique y el remate se va afuera.
17´ Córner para Cruzeiro
Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Rojas.
14´ Fuera de juego en Flamengo
Posición adelantada de Bruno Henrique.
12´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
10´ Tarjeta amarilla para Cruzeiro
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matheus Henrique.
6´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!
Disparo de Wesley Teixeira y el remate se va afuera.
8´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
6´ Saque de arco para Flamengo
Desde el fondo la pone en juego Agustín Rossi.
3´ ¡Cruzeiro se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kaio Jorge Pinto Ramos fue bloqueado por Leonardo Rech Ortiz.
1´ ¡Flamengo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Samuel Lino fue bloqueado por Otávio Costa.
0´ ¡Tiro desviado de Flamengo!
Disparo de Gonzalo Plata y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Governador Magalhães Pinto, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Cruzeiro y Flamengo por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Cruzeiro
Titulares
- (81) Otávio Costa
- (12) William
- (15) Fabrício Bruno
- (34) Jonathan
- (27) Gabriel Rojas
- (10) Matheus Pereira
- (11) Gérson
- (8) Matheus Henrique
- (99) Keny Arroyo
- (19) Kaio Jorge
Suplentes
Entrenador: Artur Jorge
Formación confirmada de Flamengo
Titulares
- (1) Agustín Rossi
- (22) Emerson Royal
- (6) Ayrton Lucas
- (4) Léo Pereira
- (3) Léo Ortiz
- (10) Giorgian De Arrascaeta
- (21) Jorginho
- (5) Erick Pulgar
- (16) Samuel Lino
- (27) Bruno Henrique
- (19) Gonzalo Plata
Suplentes
Entrenador: Leonardo Jardim
Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Cruzeiro y Flamengo?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Cruzeiro vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Cruzeiro recibe a Flamengo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Cruzeiro vs. Flamengo:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Cruzeiro y Flamengo por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.