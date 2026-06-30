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Francia vs. Suecia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Francia y Suecia por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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por los 16avos de final del Mundial 2026.
por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Francia choca ante Suecia, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Nueva York ya está lista para que el balón comience a moverse a las 18:00, y tú no te lo puedes perder.

Selección FranciaSelección SueciaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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