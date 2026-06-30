Francia vs. Suecia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Francia choca ante Suecia, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Nueva York ya está lista para que el balón comience a moverse a las 18:00, y tú no te lo puedes perder.