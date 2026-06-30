Francia vs. Suecia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Francia choca ante Suecia, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Nueva York ya está lista para que el balón comience a moverse a las 18:00, y tú no te lo puedes perder.
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Después de la fase de grupos, la Copa del Mundo sigue su rumbo con la instancia de eliminación. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.
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Francia vs Suecia en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
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