Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Suiza vs. Bosnia-Herz. EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Suiza y Bosnia-Herz. por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2
Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2 Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Suiza y Bosnia-Herz. válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Los Ángeles de Inglewood.

Selección SuizaSelección Bosnia y HerzegovinaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. República Checa vs. Sudáfrica EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

    República Checa vs. Sudáfrica EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

  2. Uzbekistán 1 - 3 Colombia:así fue la derrota en el Mundial 2026

    Uzbekistán 1 - 3 Colombia: así fue la derrota en el Mundial 2026

  3. De la mano de Lionel Messi, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en el debut por el Grupo J del Mundial 2026

    De la mano de Lionel Messi, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en el debut por el Grupo J del Mundial 2026

  4. Partidazo en el Mundial 2026:Inglaterra le ganó 4 a 2 a Croacia por el Grupo L

    Partidazo en el Mundial 2026: Inglaterra le ganó 4 a 2 a Croacia por el Grupo L

  5. República Checa vs Sudáfrica en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    República Checa vs Sudáfrica en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones:la revisión que aguarda el gobierno de Milei

Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones: la revisión que aguarda el gobierno de Milei

Victoria Villarruel viajará a Rosario para el acto del Día de la Bandera pese a no haber sido invitada por el Gobierno

El Gobierno aprobó un nuevo anticipo financiero para tres provincias para “atender compromisos urgentes”

Nueva ley de regularización de armas en Argentina:cómo funciona el régimen que permite registrar armamento no declarado

Economía

Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones:la revisión que aguarda el gobierno de Milei

Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones: la revisión que aguarda el gobierno de Milei

AUH de ANSES:cuánto se cobra con el aumento de julio 2026 y cómo presentar la Libreta para acceder al 100% del beneficio

Comprar en el Mercado Central:cuánto le sale a una familia de cuatro personas llenar el changuito en junio 2026

El Gobierno aprobó un nuevo anticipo financiero para tres provincias para “atender compromisos urgentes”

Internacionales

Impactante megaobra en Nueva York:cómo es el nuevo rascacielos de 55 pisos que reemplazará a una de las Torres Gemelas

Impactante megaobra en Nueva York: cómo es el nuevo rascacielos de 55 pisos que reemplazará a una de las Torres Gemelas

Irán amenaza con romper el acuerdo con Estados Unidos si Israel no se retira del sur del Líbano

Perú confirmó la visita del papa León XIV:cuáles son las posibilidades de que llegue a la Argentina

El temible submarino nuclear de EE.UU. que hundió a una fragata iraní y reaparece en el RIMPAC 2026