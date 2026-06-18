Suiza vs. Bosnia-Herz. EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Suiza y Bosnia-Herz. válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Los Ángeles de Inglewood.
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Suiza vs Bosnia-Herz. en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Suiza y Bosnia-Herz. por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.