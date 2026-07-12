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“Nos castigaron”: Suiza explotó contra el árbitro tras quedar eliminada ante Argentina

Suiza apuntó contra el arbitraje tras quedar eliminada ante Argentina y cuestionó la polémica expulsión de Breel Embolo, una jugada que encendió la bronca en pleno Mundial 2026.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Quejas en Suiza por el arbitraje
Quejas en Suiza por el arbitraje Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La eliminación de Suiza ante la Selección argentina dejó mucho más que un resultado. Después del 3-1 que metió al equipo de Lionel Scaloni en las semifinales del Mundial 2026, el plantel europeo terminó con una fuerte bronca por una decisión arbitral que cambió por completo el clima del partido: la expulsión de Breel Embolo.

El encuentro, disputado en una instancia decisiva, tuvo tensión, intensidad y una jugada que quedó bajo la lupa. El árbitro portugués João Pinheiro primero había sancionado una infracción a favor de Suiza y amonestado a Leandro Paredes, pero luego fue llamado por el VAR. Tras revisar la acción, cambió su determinación: le quitó la amarilla al argentino y se la mostró a Embolo por simulación. Como el delantero suizo ya estaba amonestado, vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores.

La jugada que desató la furia de Suiza ante Argentina

La acción se produjo en un momento clave del partido. Suiza venía de empatar y parecía haber encontrado el impulso necesario para complicar seriamente a la Argentina. Sin embargo, la revisión del VAR modificó el escenario: Embolo fue expulsado y el equipo europeo perdió a una de sus principales referencias ofensivas.

Argentina se impuso 3 a 1 ante Suiza
Argentina se impuso 3 a 1 ante Suiza Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La situación generó un fuerte debate porque el VAR intervino para corregir una sanción vinculada a una supuesta “identidad equivocada”, una figura reglamentaria que permite revisar si el árbitro amonestó o expulsó al jugador incorrecto. En este caso, Pinheiro entendió que Paredes no había cometido la falta y que Embolo había exagerado la caída.

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Para Suiza, la decisión fue determinante. El equipo de Murat Yakin consideró que estaba en un momento favorable del partido y que la roja cambió la historia. Aunque Argentina terminó imponiéndose en el alargue, la sensación en el vestuario europeo fue que el duelo quedó condicionado por el arbitraje.

Murat Yakin, durísimo: “Esa regla destruyó el partido”

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, fue uno de los más críticos después de la eliminación. El DT destacó la entrega de sus jugadores, pero dejó en claro que no compartió la intervención arbitral ni la aplicación de la norma que terminó con Embolo expulsado.

Yakin sostuvo que su equipo estaba compitiendo de igual a igual y que la roja llegó justo cuando Suiza buscaba sostener el envión anímico. Según su mirada, la regla aplicada fue excesiva para una acción que no consideró grave. También remarcó que no culpaba a Embolo y que el delantero terminó muy afectado por lo sucedido.

Breel Embolo
Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El técnico evitó instalar la idea de un favoritismo directo hacia Argentina, pero sí remarcó que la decisión tuvo un peso enorme en el desarrollo del encuentro. Para Yakin, la polémica terminó dañando al espectáculo y dejó a Suiza con una sensación de injusticia.

Akanji y Freuler también apuntaron contra el árbitro

La bronca no quedó solamente en el entrenador. Manuel Akanji, uno de los referentes defensivos de Suiza, también expresó su malestar por el arbitraje. El futbolista consideró que el criterio disciplinario no fue parejo y que varias acciones del partido no fueron sancionadas de la misma manera.

Akanji remarcó que su equipo hizo un enorme esfuerzo incluso con un jugador menos, pero lamentó que la expulsión de Embolo los obligara a cambiar el plan. Para el defensor, Suiza perdió una pieza fundamental justo cuando el partido entraba en una etapa decisiva.

Otro que habló con frustración fue Remo Freuler. El mediocampista señaló que el equipo salió a jugar con intensidad, personalidad y ambición, pero que la intervención del VAR en esa jugada todavía le resultaba difícil de comprender. Suiza había hecho historia al llegar a cuartos, aunque el plantel sentía que podía dar un paso más.

Argentina avanzó, pero la polémica sigue dando vueltas

Más allá de las quejas, Argentina logró superar una prueba durísima y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026. El 3-1 ante Suiza confirmó el carácter competitivo del equipo de Scaloni, aunque el partido quedó inevitablemente marcado por la roja a Embolo.

La Selección argentina ahora mira hacia las semifinales, mientras que Suiza se despide con una mezcla de orgullo y bronca. El equipo europeo dejó una imagen combativa, pero la discusión sobre el VAR, la simulación y el criterio arbitral promete seguir durante varios días.

En un Mundial donde cada detalle puede cambiar una historia, la expulsión de Embolo se transformó en una de las jugadas más comentadas de los cuartos de final. Para Argentina, fue un paso más hacia el sueño. Para Suiza, una herida difícil de cerrar.

Mundial 2026Selección SuizaSelección Argentina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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