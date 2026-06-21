Túnez vs. Japón EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2 Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Túnez y Japón válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 01:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Monterrey de Monterrey.