Túnez vs. Japón EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Túnez y Japón válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 01:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Monterrey de Monterrey.
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