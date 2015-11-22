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Qué fantasía sexual tiene cada signo del zodíaco, según la astrología

Cada signo del zodíaco vive la intimidad de una manera diferente. Descubrí cuáles son las fantasías sexuales que la astrología asocia con Aries, Tauro, Géminis y los demás.

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Los gustos, deseos y fantasías también formarían parte de la personalidad que define a cada signo del zodíaco. Conocé qué dice la astrología sobre las fantasías sexuales de Aries, Tauro, Géminis y los demás signos.

  • Aries: Les encantan los juegos de rol: disfrazarse de enfermeras, maestras, doctoras, lo que sea que le dé un toque diferente al sexo y cumpla con sus altas expectativas. Los hombres también pueden jugar un juego de roles, sólo hace falta creatividad.
  • Tauro: Sueñan con un trío entre dos mujeres y un hombre, no importa su sexo. A los tauro les gusta la adrenalina y ser el centro de atención, por lo que se imaginan que todos están a sus pies durante el encuentro sexual.
  • Géminis:Matarían por ver a su pareja masturbarse frente a ellos. Algo fácil de cumplir, pero que aumenta la temperatura rápidamente para ellos.
Qué es el mankeeping Foto: Freepik
  • Cáncer:Les excita la idea de tener sexo en un lugar público evitando que los atrapen: el cine, un ascensor, en el carro. Recuerda que para cumplirla debes buscar un sitio apartado si no quieres que te descubran.
  • Leo: Sexo anal. Sobre todo porque sigue siendo un tabú y a los leo les gusta experimentar y la curiosidad los mata. El sexo anal suele resultar muy placentero, en especial si se práctica de manera adecuada.
  • Virgo: Soñadores incontrolables, desearían sexo con un famoso o un cantante de rock. Esta es una de las primeras fantasías sexuales que se experimentan y son fáciles de cumplir con imaginación durante el sexo.
  • Libra: Su fantasía es el voyeurismo, esta técnica sexual consiste en mantener relaciones en lugares públicos, mientras otros te observan; puede ser una sola persona o un gran grupo que participe en la actividad. ¿Se la cumplirías?
  • Escorpio: Encuentran el clímax al pagar por sexo o solicitar los servicios sexuales de alguien. Nada más excitante para los escorpiones que merecer sexo sin condición alguna.
  • Sagitario:Grabarse con su pareja durante el sexo. Luego ver el vídeo, juntos. Si quieren llevar a cabo esta fantasía, recuerden borrar el material para evitar inconvenientes más adelante.
  • Capricornio: Románticos y seductores, su fantasía es el sexo oral; darlo y recibirlo. Tendrán un orgasmo garantizado.
  • Acuario: Su mayor fantasía es tener sexo en el agua… algo obvio, ¿no crees? Y para llevar al máximo esta experiencia, ¡en la playa!
  • Piscis: Ser la sumisa o el amo es lo más excitante para los nacidos bajo el signo de piscis. Todas las relacionadas con el bondage o sexo rudo.

Como toda interpretación astrológica, estas características son orientativas y buscan describir tendencias generales. Cada persona vive su sexualidad de manera única, más allá del signo bajo el que nació.

Zodiaco / HoróscopoSignosSexualidad
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