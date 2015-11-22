Qué fantasía sexual tiene cada signo del zodíaco, según la astrología

Sexo

Los gustos, deseos y fantasías también formarían parte de la personalidad que define a cada signo del zodíaco. Conocé qué dice la astrología sobre las fantasías sexuales de Aries, Tauro, Géminis y los demás signos.

Aries: Les encantan los juegos de rol: disfrazarse de enfermeras, maestras, doctoras, lo que sea que le dé un toque diferente al sexo y cumpla con sus altas expectativas. Los hombres también pueden jugar un juego de roles, sólo hace falta creatividad.

Tauro : Sueñan con un trío entre dos mujeres y un hombre, no importa su sexo. A los tauro les gusta la adrenalina y ser el centro de atención, por lo que se imaginan que todos están a sus pies durante el encuentro sexual.

Géminis:Matarían por ver a su pareja masturbarse frente a ellos. Algo fácil de cumplir, pero que aumenta la temperatura rápidamente para ellos.

Qué es el mankeeping Foto: Freepik

Cáncer :Les excita la idea de tener sexo en un lugar público evitando que los atrapen: el cine, un ascensor, en el carro. Recuerda que para cumplirla debes buscar un sitio apartado si no quieres que te descubran.

Leo : Sexo anal. Sobre todo porque sigue siendo un tabú y a los leo les gusta experimentar y la curiosidad los mata. El sexo anal suele resultar muy placentero, en especial si se práctica de manera adecuada.

Virgo : Soñadores incontrolables, desearían sexo con un famoso o un cantante de rock. Esta es una de las primeras fantasías sexuales que se experimentan y son fáciles de cumplir con imaginación durante el sexo.

Libra : Su fantasía es el voyeurismo, esta técnica sexual consiste en mantener relaciones en lugares públicos, mientras otros te observan; puede ser una sola persona o un gran grupo que participe en la actividad. ¿Se la cumplirías?

Escorpio : Encuentran el clímax al pagar por sexo o solicitar los servicios sexuales de alguien. Nada más excitante para los escorpiones que merecer sexo sin condición alguna.

Sagitario :Grabarse con su pareja durante el sexo. Luego ver el vídeo, juntos. Si quieren llevar a cabo esta fantasía, recuerden borrar el material para evitar inconvenientes más adelante.

Capricornio : Románticos y seductores, su fantasía es el sexo oral; darlo y recibirlo. Tendrán un orgasmo garantizado.

Acuario : Su mayor fantasía es tener sexo en el agua… algo obvio, ¿no crees? Y para llevar al máximo esta experiencia, ¡en la playa!

Piscis: Ser la sumisa o el amo es lo más excitante para los nacidos bajo el signo de piscis. Todas las relacionadas con el bondage o sexo rudo.

Como toda interpretación astrológica, estas características son orientativas y buscan describir tendencias generales. Cada persona vive su sexualidad de manera única, más allá del signo bajo el que nació.