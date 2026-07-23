Ni potus ni sansevieria: la planta con hojas de corazón que conquista todos los hogares

La planta con hojas de corazón que conquista los hogares. Foto: Pinterest

Las plantas de interior continúan ganando protagonismo entre los objetos de decoración gracias a que aportan color, frescura y un toque natural a cualquier ambiente de la casa. Entre las especies más virales, se encuentra una suculenta única en su aspecto y súper sencilla de mantener.

Estamos hablando de la Hoya kerrii, una planta reconocida por sus hojas con forma de corazón. Su apariencia la convirtió en una de las favoritas para regalar en ocasiones especiales, aunque también es elegida por quienes buscan una especie resistente y de bajo mantenimiento.

Además de tener un valor ornamental especial, se trata de una suculenta que se adapta fácilmente a cualquier ambiente: desde escritorios, hasta estanterías en livings y dormitorios. Gracias a algunos cuidados básicos, puede mantenerse saludable durante muchos años.

Hoya kerrii Foto: Pinterest

Cómo cuidar una Hoya kerrii para que crezca fuerte y saludable

La Hoya kerrii pertenece a la familia de las suculentas, por lo que almacena agua en sus hojas carnosas. Gracias a esta característica, tolera mejor los descuidos con el riego que el exceso de humedad. Además, hay otras cosas esenciales que debe tenerse en cuenta:

Luz : uno de los aspectos más importantes es ubicarla en un lugar con mucha luz natural indirecta. Puede recibir algunas horas de sol suave por la mañana, pero conviene evitar la exposición directa durante las horas de mayor intensidad para prevenir quemaduras en sus hojas.

Riego : el riego debe ser moderado. Lo ideal es esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a regar. Durante el invierno, la frecuencia puede reducirse aún más, ya que la planta entra en una etapa de menor crecimiento.

Sustrato : al igual que otras suculentas, necesita un sustrato con excelente drenaje. Una mezcla específica para cactus y suculentas, enriquecida con perlita o arena gruesa, ayudará a evitar el encharcamiento y la pudrición de las raíces.

Temperatura : la Hoya kerrii prefiere temperaturas templadas, entre 18 °C y 28 °C. No tolera bien las heladas ni el frío intenso, por lo que en invierno conviene mantenerla en interiores, lejos de corrientes de aire.

Humedad: aunque soporta ambientes secos, agradece una humedad ambiental moderada. Si el ambiente es muy seco, especialmente durante los meses en los que se utiliza calefacción, puede beneficiarse de una pulverización ocasional alrededor de la planta, sin mojar en exceso las hojas.

Fertilización: durante la primavera y el verano, cuando la planta atraviesa su etapa de crecimiento, puede aplicarse un fertilizante líquido para suculentas o plantas de interior cada cuatro o seis semanas. En otoño e invierno no suele ser necesario.

Hoya kerrii Foto: Pinterest

Cabe destacar que este tipo de suculentas es una exclente opción para quienes recién comienzan a cuidar plantas, ya que requiere pocos riegos y no demanda demasiada atención. Su crecimiento es lento, pero con el paso del tiempo puede desarrollar largos tallos trepadores que la convierten en una pieza decorativa aún más atractiva.

Por su belleza, su simbolismo asociado al amor y su facilidad de mantenimiento, la Hoya kerrii se consolidó como una de las plantas de interior más buscadas para decorar cualquier rincón de la casa con un toque natural y original.