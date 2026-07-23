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La increíble mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: cómo es y dónde queda el refugio familiar que vale millones de dólares

Ubicada en un prestigioso barrio privado, la casa sirve para que el capitán argentino descanse del mundo fútbol. Tiene más de 20 ambientes, cine privado y rincones para sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Messi tomando mates en su casa de Funes.
Lionel Messi tomando mates en su casa de Funes. Foto: Instagram
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Lionel Messi tiene su lugar en el mundo en Argentina. Lejos de las cámaras, los estadios y a exigencia que conlleva ser el mejor futbolista del planeta, el capitán de la selección elige descansar en Kentucky Club de Campo, un barrio privado a pocos kilómetros de Rosario, donde posee una impresionante mansión junto a Antonela Roccuzzo.

El gran objetivo de esta “fortaleza” es preservar la intimidad. Es por ello que el terreno está rodeado por una enorme barrera de árboles que impide las miradas desde el exterior. Además, cuenta con un sistema de seguridad permanente, no tiene timbre tradicional y quienes llegan al lugar son recibidos mediante cámaras de vigilancia.

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Dónde queda la mansión de Lionel Messi

La mansión de la familia Messi está ubicada en el country privado Kentucky Club de Campo, el cual está situado en Funes, 15 km al oeste del microcentro de Rosario. Por supuesto, se trata de una de las viviendas más deslumbrantes del barrio y llama poderosamente la atención debido a su grandeza y arquitectura.

La casa de Lionel Messi en Funes, cerca de Rosario.
La mansión de Lionel Messi en Funes. Foto: Instagram

Cómo es la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Funes

La propiedad tiene ciertas características que la vuelen única e inigualable. Por ejemplo, tiene 25 ambientes, un parque extremadamente grande con cancha de fútbol y una pileta con medida olímpica (50 metros de largo por 25 metros de ancho).

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Además, el terreno posee un estacionamiento habilitado para recibir a 15 vehículos, por lo que es ideal para juntadas grandes con familiares, amigos o compañeros de equipo.

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Varios sectores de la casa están destinados para Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel y Antonela. En ese sentido, la mansión cuenta con una sala de videojuegos y hasta un cine privado, que se transformó en el sitio preferido de toda la familia.

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La casa tiene también un salón de eventos preparado para cumpleaños y celebraciones familiares. Además, cuenta con un gimnasio profesional con máquinas de primer nivel, para que Leo pueda mantener su preparación física.

Pero hay un rincón del hogar del clan Messi que se lleva todas las miradas: en el sector donde la familia coloca el árbol de Navidad, se encuentran exhibidas camisetas históricas que Lionel utilizó con la Selección Argentina. Las mismas están acompañadas por detalles de cada partido en el que fueron usadas.

La casa de Lionel Messi en Funes, cerca de Rosario.
Postales de la casa de Lionel Messi en Funes. Foto: Instagram

Cuánto cuesta la casa de Lionel Messi

La propiedad, fue adquirida hace ya varios años por el astro rosarino y está valuada en alrededor de 5 millones de dólares. La increíble estructura fue construida sobre tres terrenos, convirtiéndose en una de las casas más grandes del barrio.

La inversión inicial rondó los 4 millones de dólares y tiene como objetivo ser el espacio donde Leo, Antonela y sus hijos deciden disfrutar de la vida familiar.

Cómo es el barrio privado donde Messi tiene su mansión: qué otros famosos viven allí

La llegada de Messi al barrio también volvió a poner en valor al Kentucky Club de Campo, que ocupa 242 hectáreas, de las cuales 90 son urbanizables. El country privado cuenta con un lago artificial de siete hectáreas, campo de golf de 18 hoyos, amplias arboledas, club house, canchas deportivas y seguridad las 24 horas.

La casa de Lionel Messi en Funes, cerca de Rosario.
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en su mansión en Funes. Foto: Instagram

Además de Leo, en el barrio viven el exfutbolista y ahora DT Cristian “Kily” González, el extenista Guillermo Coria y otros tantos futbolistas en actividad. También tienen sus casas empresarios y comerciantes de Rosario.

Desde que el capitán argentino decidió construir allí su residencia definitiva, Kentucky dejó de ser únicamente uno de los countries más exclusivos del interior para transformarse en un barrio reconocido a nivel mundial.

Lionel MessiRosarioCasa
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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