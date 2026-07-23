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La megaobra del Gobierno que fue suspendida y ahora deberá buscar un nuevo hogar en la Ciudad de Buenos Aires

La propuesta preveía la creación de un gran polo administrativo capaz de reunir en un mismo espacio a distintas áreas de la Administración Pública Nacional. El complejo iba a levantarse sobre un terreno ubicado en la Av. Amancio Alcorta, Parque Patricios.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La megaobra del Gobierno que fue suspendida y ahora deberá buscar un nuevo hogar.
La megaobra del Gobierno que fue suspendida y ahora deberá buscar un nuevo hogar. Foto: Instagram @buenosaires
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El Gobierno de la Nación impulsó un ambicioso proyecto de infraestructura con el objetivo de concentrar en un único complejo a distintas dependencias de la Administración Pública Nacional que actualmente funcionan en edificios distribuidos por toda la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa contemplaba la construcción de un edificio de 60.000 metros cuadrados destinado a modernizar el funcionamiento estatal, optimizar los espacios de trabajo y reducir costos operativos.

Sin embargo, el proyecto se encuentra oficialmente suspendido y enfrenta un nuevo obstáculo: el terreno originalmente elegido para su desarrollo ya no está disponible, por lo que será necesario encontrar una nueva ubicación para reactivar una de las obras administrativas más importantes proyectadas para la Capital Federal.

Gobierno y Administración Pública Nacional: el proyecto que buscaba centralizar oficinas

La propuesta preveía la creación de un gran polo administrativo capaz de reunir en un mismo espacio a distintas áreas de la Administración Pública Nacional. La iniciativa apuntaba a reemplazar gradualmente numerosas oficinas que hoy funcionan en inmuebles alquilados o distribuidos en diferentes edificios de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo del complejo era unificar todas las oficinas de la Administración Pública Nacional en un mismo lugar. Foto: argentina.gob.ar
“El proyecto tenía previsto un plazo de construcción estimado en cuatro años desde el inicio de las obras.”

La centralización buscaba mejorar la coordinación entre organismos, agilizar los procesos administrativos y reducir los tiempos de gestión. Aunque no se detalló cuáles serían las dependencias que se trasladarían en una primera etapa, el objetivo era concentrar una porción significativa de la actividad estatal en una infraestructura moderna y especialmente diseñada para las necesidades del sector público.

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La mega obra bajo esquema PPP que perdió su ubicación original

En su diseño inicial, el complejo iba a levantarse sobre un terreno ubicado en la Avenida Amancio Alcorta 2602, en el barrio porteño de Parque Patricios. El desarrollo estaba pensado bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP), un esquema que incluía el diseño, la construcción y la operación integral del edificio durante un período de diez años.

El complejo iba a levantarse sobre un terreno ubicado en la Avenida Amancio Alcorta 2602, en Parque Patricios. Foto: Google Maps

No obstante, el escenario cambió por completo. El predio donde se proyectaba levantar la obra quedó desafectado de la iniciativa debido a que el Club Atlético Huracán avanza allí con la construcción del predio deportivo César Luis Menotti.

La situación obliga al Gobierno a redefinir uno de los aspectos centrales del proyecto: encontrar un terreno alternativo que reúna las condiciones urbanísticas, de accesibilidad e infraestructura necesarias para albergar una obra de semejante magnitud.

Ciudad de Buenos Aires: cuáles eran los beneficios previstos y qué puede pasar ahora

Entre los principales beneficios que destacaba la iniciativa se encontraban la reducción del gasto público asociado al alquiler y mantenimiento de múltiples inmuebles, la mejora de la eficiencia energética, la puesta en valor de propiedades estatales y la modernización de los espacios de trabajo utilizados por los organismos nacionales.

La necesidad de hallar un nuevo emplazamiento abre un nuevo capítulo para la iniciativa del Gobierno de la Nación. Foto: Wikipedia

Además, la concentración de oficinas permitiría optimizar recursos, facilitar la interacción entre distintas áreas del Estado y generar un funcionamiento más eficiente de la estructura administrativa.

Aunque el proyecto permanece suspendido, la necesidad de hallar un nuevo emplazamiento abre un nuevo capítulo para la iniciativa. Una vez definido el terreno, el Gobierno podría retomar el proceso licitatorio y establecer un nuevo cronograma para una obra que, de concretarse, tendría el potencial de transformar el mapa administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y convertirse en uno de los mayores complejos destinados a la Administración Pública Nacional del país.

ConstrucciónObra públicaCiudad de Buenos AiresParque Patricios
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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