Dónde comer fideos, ñoquis y ravioles por $9.999 en CABA: los restaurantes que participan del Día de la Pasta 2026

Más de 100 restaurantes de Buenos Aires participarán del Día de la Pasta 2026 con un plato promocional por $9.999. Foto: Freepik.

Los amantes de la cocina italiana tendrán una nueva oportunidad para salir a comer a un precio especial. El Día de la Pasta 2026 se celebrará el jueves 30 de julio con una propuesta que reunirá a más de 100 restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires, donde será posible disfrutar de un plato de pasta con salsa por $9.999.

La iniciativa busca incentivar el consumo en restaurantes porteños y acercar nuevos clientes a bodegones, trattorias y espacios gastronómicos especializados en pastas, mediante una promoción con precio unificado.

La iniciativa reunirá a bodegones, trattorias y restaurantes de cocina italiana con un menú especial a precio único. Foto: Ph Magnific

¿Cuándo es el Día de la Pasta 2026?

La jornada gastronómica se realizará el jueves 30 de julio y contará con la participación de más de un centenar de restaurantes distribuidos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento forma parte de un calendario impulsado por la aplicación Morfy junto con Club del Bajón, que durante el año también contempla ediciones especiales dedicadas a la milanesa, las parrillas, las cafeterías y las hamburgueserías.

Cómo comprar el plato de pasta por $9.999

Para acceder a la promoción será obligatorio realizar la compra de manera anticipada. La preventa comenzará este jueves 23 de julio y el procedimiento será el siguiente:

Ingresar a la aplicación de Morfy.

Seleccionar el banner del Día de la Pasta .

Elegir uno de los restaurantes adheridos.

Comprar el plato promocional.

Presentar el código generado por la aplicación el día de la experiencia.

Entre los locales adheridos habrá opciones de ravioles, ñoquis, sorrentinos, tallarines y fettuccine con distintas salsas. Foto: Unsplash.

De esta manera, los organizadores buscan facilitar la reserva, ordenar la demanda y garantizar la disponibilidad de los menús promocionales.

¿Qué restaurantes participan del Día de la Pasta?

Entre los locales confirmados aparecen restaurantes tradicionales, bodegones y referentes de la cocina italiana de Buenos Aires.

Algunos de los establecimientos que participarán son:

Ale Ale.

A Raja Cincha.

Buona Mangiata.

Gianni’s.

Los Bohemios.

Monti.

Lo de Lucas.

Club del Progreso.

Vaffanculo.

Bodegón Español.

Chicha Bodegón.

Cucina D’Onore.

La Casa de Coco.

La Esquina de Rojas.

Posta 32 Moreno.

El Día de la Pasta 2026 busca impulsar el consumo gastronómico y acercar nuevos clientes a más de un centenar de restaurantes porteños. Foto: Unsplash.

¿Qué platos ofrecerán los restaurantes?

Cada restaurante preparó una especialidad diferente para esta edición del evento gastronómico.

Entre las propuestas se destacan:

A Raja Cincha: ravioles de pollo y verdura con salsa mixta.

Ale Ale: sorrentinos de jamón y queso con salsa mixta.

Bodegón Español: tallarines con gambas al ajillo.

Buona Mangiata: ñoquis de papa con salsa bolognesa.

Chicha Bodegón: cintas con albóndigas de ternera.

Gianni’s: cacio e pepe.

La Casa de Coco: cintas de morrón con salsa cremosa de champiñones.

La Esquina de Rojas: sorrentinos tricolor rellenos de trucha.

Los Bohemios: cintas Pepe Castro con estofado y salchicha parrillera.

Monti: volcán de ñoquis.

Lo de Lucas: ñoquis con albóndigas.

Club del Progreso: fettuccine Alfredo.

Posta 32 Moreno: cintas con estofado de bondiola.

Cucina D’Onore: ñoquis de espinaca con cuatro quesos.

Vaffanculo: ñoquis con salsa de la casa.

Más de 100 restaurantes de Buenos Aires participarán del Día de la Pasta 2026 con un plato promocional por $9.999. Foto: Instagram @biasattiok

El Día de la Pasta 2026 busca consolidarse como uno de los principales eventos gastronómicos del año en Buenos Aires. Además de ofrecer un menú a precio promocional, la iniciativa apunta a que los comensales descubran nuevos restaurantes y recorran distintos polos gastronómicos de la ciudad.

Para los locales adheridos, la jornada representa una oportunidad para atraer nuevos clientes y dar a conocer sus especialidades, mientras que para el público es una alternativa para disfrutar de un plato de pasta a un valor diferencial.