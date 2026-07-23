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Una provincia extendió las vacaciones de invierno por la ola polar: cómo quedó el calendario escolar

Debido a las temperaturas bajo cero, el gobierno provincial decidió prolongar el receso escolar para proteger a los más pequeños.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Una provincia argentina suspendió una semana más sus clases.
Una provincia argentina suspendió una semana más sus clases. Foto: Freepik
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La ola polar que afecta a gran parte del país generó algunas complicaciones en las provincias del sur de Argentina. Debido a las temperaturas extremas, las heladas persistentes y las dificultades para garantizar el funcionamiento normal de los establecimientos educativos llevaron a una provincia a tomar una decisión excepcional.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego anunció la extensión de las vacaciones de invierno en todos los niveles educativos debido al temporal de nieve y bajas temperaturas. La medida busca resguardar también a los estudiantes, docentes y personal escolar, además de permitir la finalización de obras de infraestructura en distintos establecimientos.

Como consecuencia de esta modificación, también se reorganizó el calendario escolar 2026 para asegurar el cumplimiento de la cantidad de días de clases prevista y evitar que los alumnos pierdan horas de enseñanza.

Tierra del Fuego extiende una semana más las vacaciones de invierno Foto: Instagram @turismotdf

Tras la extensión de las vacaciones de invierno: cuándo es el fin de clases en Tierra del Fuego

El Gobierno de la provincia confirmó que las vacaciones de invierno se extenderán una semana más y que los estudiantes de todos los niveles regresarán a las aulas recién después del viernes 31 de julio, debido a las bajas temperaturas que en los últimos días llegaron a registrar hasta 7 grados bajo cero.

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Desde la cartera educativa explicaron que la decisión no solo responde a las condiciones climáticas extremas, sino también a la necesidad de aprovechar esos días para completar tareas de mantenimiento y puesta a punto de los sistemas de calefacción en las escuelas.

Para compensar la extensión del receso y garantizar el cumplimiento del calendario escolar, el Ministerio de Educación reprogramó las fechas de finalización del ciclo lectivo.

El cronograma quedó de la siguiente manera:

  • Nivel Inicial y Primario: las clases presenciales finalizarán el viernes 18 de diciembre.
  • Evaluación y cierre docente en Inicial y Primaria: las jornadas institucionales, administrativas y de cierre de ciclo se extenderán hasta el martes 23 de diciembre.
  • Nivel Secundario: los estudiantes concluirán el cursado regular el viernes 4 de diciembre, reemplazando la fecha prevista originalmente para fines de noviembre.
  • Acreditación de materias pendientes: las instancias de acompañamiento pedagógico y mesas de examen se desarrollarán entre el 9 y el 22 de diciembre.
  • Cierre institucional docente: las tareas administrativas y el cierre formal del ciclo lectivo finalizarán el 23 de diciembre en todos los establecimientos educativos.

Por otro lado, además de proteger a la comunidad educativa frente a la intensa ola de frío, la semana adicional de vacaciones permitirá avanzar con distintas obras de infraestructura en los edificios escolares.

Vacaciones de inviernoEducaciónTierra del Fuego
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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