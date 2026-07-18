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PAMI cambió las reglas de sus credenciales: cuáles sirven y cuáles ya no aceptan

PAMI confirmó qué credenciales están vigentes para jubilados y pensionados, cuáles dejaron de aceptarse y cómo obtener una nueva si perdiste la tarjeta plástica.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Los afiliados de PAMI deben presentar una credencial válida cada vez que necesitan acceder a una consulta médica, retirar medicamentos en farmacias adheridas, validar prestaciones o realizar trámites administrativos. Ante la circulación de distintos modelos, el organismo confirmó cuáles son los formatos actualmente aceptados y cuáles quedaron fuera de uso.

La aclaración es clave para jubilados y pensionados, especialmente para quienes todavía conservan credenciales antiguas o no utilizan la aplicación Mi PAMI. Según la información oficial, no existe una única credencial obligatoria y los afiliados pueden identificarse con cualquiera de los formatos vigentes.

Uno de los puntos más importantes es que la credencial digital no es obligatoria. Esto significa que ningún profesional de la salud, farmacia o prestador puede negar la atención por no tener instalada la app en el celular.

Cuáles son las credenciales de PAMI que todavía sirven

PAMI reconoce actualmente cuatro tipos de credenciales válidas. Todas tienen la misma utilidad para acceder a prestaciones, trámites, turnos y retiro de medicamentos, siempre que se acompañen con la documentación correspondiente cuando sea requerida.

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Las credenciales habilitadas son:

  • Credencial digital: se consulta desde la aplicación Mi PAMI y puede mostrarse directamente desde el celular.
  • Credencial provisoria con código QR: se descarga desde el sitio web oficial de PAMI y puede imprimirse o guardarse en formato digital.
  • Credencial provisoria tipo ticket: se obtiene en terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local, conocidas como UGL.
  • Credencial plástica tradicional: aunque ya no se fabrica ni se entrega, sigue siendo válida para quienes todavía la conservan.

De esta manera, quienes tienen la tarjeta física en buen estado no necesitan reemplazarla. También pueden seguir utilizando opciones impresas o presenciales quienes no tengan teléfono inteligente o prefieran no usar la aplicación.

Qué credenciales de PAMI dejaron de aceptarse

No todos los formatos que circularon en los últimos años continúan vigentes. PAMI informó que la credencial provisoria sin código QR ya no tiene validez, por lo que debe ser reemplazada por la nueva versión actualizada.

Cómo es la cobertura de PAMI para Veteranos de guerra. Foto: PAMI

También dejó de aceptarse la credencial anterior, que fue sustituida por los formatos vigentes actualmente reconocidos por el organismo.

El cambio apunta a facilitar la verificación de datos del afiliado y evitar inconvenientes al momento de acceder a una prestación. Por eso, quienes todavía tengan una credencial provisoria vieja deberán descargar nuevamente el documento con QR o generar una alternativa válida.

Cómo descargar la credencial provisoria con QR

La credencial provisoria con código QR puede obtenerse desde el portal oficial de PAMI. Para generarla, el sistema solicita datos personales que permiten validar la identidad del afiliado.

Los datos requeridos son:

  • Número de afiliación
  • DNI
  • Sexo según DNI
  • Número de trámite del DNI, compuesto por 11 dígitos

Una vez completada la información, la credencial puede descargarse e imprimirse. PAMI aclaró que esta versión no tiene vencimiento, por lo que puede utilizarse en cualquier momento mientras se mantenga vigente el formato.

En caso de no contar con el número de trámite del DNI o no poder realizar la gestión online, el afiliado puede acercarse a una agencia o UGL para obtener una credencial provisoria tipo ticket en las terminales de autogestión.

Qué hacer si perdiste la tarjeta plástica de PAMI

Una de las dudas más frecuentes entre los afiliados es qué ocurre si se pierde la antigua credencial plástica. En ese caso, PAMI informó que ya no entrega nuevas tarjetas físicas, por lo que no es necesario iniciar un trámite para pedir un reemplazo plástico.

Jubilados
Jubilados Foto: Freepik

Quienes hayan extraviado la tarjeta pueden usar cualquiera de las otras alternativas disponibles: la credencial digital desde Mi PAMI, la provisoria con QR o la provisoria tipo ticket. Todas permiten acceder a prestaciones y realizar gestiones dentro del sistema.

Además, familiares, cuidadores o personas de confianza pueden asistir al afiliado para obtener o guardar la credencial, algo especialmente útil para adultos mayores que no manejan herramientas digitales.

Qué llevar para retirar medicamentos o atenderse

Para evitar demoras, PAMI recomienda presentarse siempre con una credencial vigente, el DNI y, cuando corresponda, la receta electrónica. En farmacias adheridas, estos elementos permiten validar la identidad del afiliado y acceder a la cobertura disponible.

La recomendación principal es revisar antes de salir de casa qué credencial se tiene disponible. Si se trata de una provisoria sin QR o de una credencial antigua, conviene reemplazarla cuanto antes para evitar rechazos o demoras en farmacias, consultorios o dependencias del organismo.

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Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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